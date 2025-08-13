 / Cronaca

Cronaca | 13 agosto 2025, 08:10

Dall'auto al materiale plastico vicino, vasto incendio a Scarnafigi in un'azienda frutticola

Divampato ieri sera intorno alle 21 è stato domato dalle diverse squadre dei vigili del fuoco intervenuto nella notte intorno alle 3.30

Immagine di repertorio

Vasto incendio divampato ieri sera intorno alle 21 a Scarnafigi nel piazzale di un'azienda frutticola in strada Fornasasso.

Prima le fiamme hanno divorato l'auto, poi si sono propogate al materiale plastico vicino. Cassette di plastica per la frutta di varie dimensioni hanno continuato ad alimentare il fuoco, complicando le attività dei soccorsi.

Impegnate fino alle 3.30 di questa mattina nello spegnimento e nella messa in sicurezza dell'area, sono intervenute la squadra di Levaldigi con aps e seconda squadra con mezzo areoportuale che può viaggiare su strada per trasporto eccezionale di acqua e persone, squadra di Fossano con aps, Busca con aps e una botta, Savigliano con polisoccorso con attrezzature utili alle operazioni, Saluzzo con autobotte, la centrale di Cuneo con il carro schiuma a rifornimento, siccome esaurito il primo.

Ampio dispiego di forze nella notte per domare l'incendio, di cui non sono note le cause.

Redazione

