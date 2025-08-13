Torna l'antica tradizione: il forno di Balma Boves si riaccende per le specialità locali

Ritorna sabato 23 agosto 2025 l’attesissimo appuntamento con l’accensione del forno di Balma Boves, la Borgata-Museo alle pendici del Mombracco, nel Comune di Sanfront, famosa per essere costruita al riparo di un enorme roccia.

Una giornata per grandi e piccini per scoprire la storia di Balma Boves, riscoprire e degustare i prodotti di Denominazione Comunale del territorio, ed ammirare le performance dei ragazzi della slackline.

L’evento si svolge al pomeriggio, tra le 14 e le 18.30. Quest’anno l’attenzione è focalizzata sui prodotti di Denominazione Comunale del territorio, con un mercatino e degustazione che faranno da cornice alla presentazione, in programma alle ore 16, del volume “De.Co.: il racconto di un territorio” a cura di Tiziana Martino. Nel forno della borgata, che viene riacceso per l’occasione, verranno cotte le Batiaie De.Co. di Sanfront.

È inoltre prevista l’emozionante performance dei funamboli della slackline, con camminate sospesi a 40 metri da terra, a cura dell'associazione Kathart ASD. I bambini, potranno invece provare la slackline in totale sicurezza, a pochi centimetri da terra.

Durante il pomeriggio sarà possibile visitare con guida la borgata-museo.

L’evento e la degustazione sono inclusi nel costo di accesso al museo.

Per agevolare l’accesso a Balma Boves, oltre ai due percorsi a piedi, con partenza dalla Frazione Rocchetta di Sanfront, sarà disponibile un servizio bus navetta in partenza da Sanfront (Piazza Statuto / fronte Municipio).