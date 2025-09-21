 / Cronaca

Cronaca | 21 settembre 2025, 13:52

Muore colpito al petto da una fucilata durante una battuta di caccia a Carrù

La vittima è un 46enne. Il tragico fatto questa mattina prima delle 10 in località Bordino. Sul posto i carabinieri

Gravissimo incidente di caccia questa mattina a Carrù, in località Bordino, durante una battuta di caccuia al cinghiale. 

Un uomo di 46 anni, Daniele Barolo, è deceduto dopo essere stato colpito al petto, di rimbalzo, da una fucilata esplosa da un compagno di caccia che ha sparato ad un cinghiale. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. 

Agricoltore, nativo di Fossano ma residente a Rocca de' Baldi, era sposato e aveva due figlie, una di 12 e una di 16 anni. 

La salma della vittima, dopo tutte le procedure di legge, è stata trasportata all'obitorio del cimitero di Carrù a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame necroscopico e la possibile autopsia. 

L'arma è stata sequestrata e sono ancora in corso i rilievi del Nucleo Investigativo dei carabinieri, arrivati sul posto attorno alle 10. 

Il sindaco Alfonso Porfido ha accompagnato personalmente la famiglia dell'uomo a Carrù. 

Profondamente scosso, di Davide Barolo ha voluto ricordare la costante presenza nell'organizzazione delle attività di frazione Pasquero, dove viveva, e il sempre attivo impegno per la comunità con l'associazione "Amici del Pasquero". "Martedì sera eravamo a cena tutti insieme, a festeggiare la chiusura di tante attività", ha ricordato il primo cittadino. 

La tragica notizia ha portato all'annullamento di tutti gli eventi della “Fiera d’autunno e antica fiera del fagiolo”, in programma oggi in località Crava. 

redazione

