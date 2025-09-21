In arrivo forti piogge sul Piemonte: allerta gialla in valle Po

Aumento dell'instabilità su buona parte del Piemonte a partire dal pomeriggio di oggi, con temporali associati a piogge anche molto forti che si concentreranno soprattutto nelle valli di Lanzo e del Canavese.

Dalla serata e nella prossima notte piogge anche molto forti interesseranno le valli dal Torinese al VCO e la zona dei laghi; temporali forti possibili anche al confine con la Liguria e sulle pianure orientali. Domani pomeriggio possibili temporali forti a nord-est. Martedì ancora instabile.

L'Arpa ha diramato un'allerta gialla per buona parte della regione, allerta che lambirà la provincia Granda interessando solo valle Po a partire dalla serata odierna e le valli Belbo e Bormida, oltre alla già citata Valle Po, nella giornata di domani 22 settembre.

Sul resto della provincia sono attese precipitazioni di debole intensità.