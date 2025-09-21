 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 21 settembre 2025, 15:06

In arrivo forti piogge sul Piemonte: allerta gialla in valle Po

A partire da stasera e per la giornata di domani, quando l'allerta si estenderà anche alle valli Belbo e Bormida

In arrivo forti piogge sul Piemonte: allerta gialla in valle Po

Aumento dell'instabilità su buona parte del Piemonte a partire dal pomeriggio di oggi, con temporali associati a piogge anche molto forti che si concentreranno soprattutto nelle valli di Lanzo e del Canavese. 

Dalla serata e nella prossima notte piogge anche molto forti interesseranno le valli dal Torinese al VCO e la zona dei laghi; temporali forti possibili anche al confine con la Liguria e sulle pianure orientali. Domani pomeriggio possibili temporali forti a nord-est. Martedì ancora instabile.

L'Arpa ha diramato un'allerta gialla per buona parte della regione, allerta che lambirà la provincia Granda interessando solo valle Po a partire dalla serata odierna e le valli Belbo e Bormida, oltre alla già citata Valle Po, nella giornata di domani 22 settembre. 

Sul resto della provincia sono attese precipitazioni di debole intensità. 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium