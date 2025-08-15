 / Attualità

Attualità | 15 agosto 2025, 15:37

Vacanze in Alto Adige, il sindaco di Bra Fogliato incontra il presidente Mattarella

A Siusi, un saluto cordiale e gli auguri del Capo dello Stato per il suo incarico

La foto del saluto con Mattarella postata dal sindaco di Bra Gianni Fogliato

Un incontro breve, inatteso e carico di emozione. Questa mattina, durante la Messa della solennità di Maria Assunta a Siusi, frazione di Castelrotto in Alto Adige, il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, si è imbattuto nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il primo cittadino braidese si trovava in vacanza in Trentino quando, tra i fedeli riuniti per la celebrazione, ha riconosciuto il Capo dello Stato. "Ci siamo scambiati un semplice saluto – racconta Fogliato – accompagnato dai suoi auguri per il mio compito di sindaco".

d.v.

