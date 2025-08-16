Buon compleanno don Bosco! A Bra e in tutto il mondo si ricorda oggi, 16 agosto, la nascita del Santo della gioventù

A Bra e in tutto il mondo si ricorda oggi, 16 agosto, l’anniversario della nascita di San Giovanni Bosco.
Un esempio di fede e di amore che dura da 210 anni, visto che Giovannino Bosco emise il primo vagito a Castelnuovo d’Asti (oggi Castelnuovo don Bosco) il 16 agosto 1815.
Figlio di poveri contadini, frequentò il seminario di Chieri per essere ordinato sacerdote nel 1841. Trasferitosi a Torino, prese coscienza della situazione di grave disagio vissuta dai giovani della periferia e decise di agire per offrire loro un futuro migliore. Con questo obiettivo ed ispirandosi all’opera di san Francesco di Sales, don Bosco fondò la congregazione Salesiana, istituto religioso che crebbe esponenzialmente negli anni seguenti, anche grazie all’appoggio della Santa Sede.
Don Bosco morì a Torino il 31 gennaio 1888 e fu dichiarato santo nel 1934.
«Non mandate al domani il bene che potete fare oggi, perché forse domani non avrete più tempo» (don Bosco).