La regina Elena di Savoia unisce Valdieri

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindaco di Valdieri, Guido Giordana.

Egregio direttore,

lo confesso, ero preoccupato. Ieri a Valdieri la nostra comunità faceva festa nel ricordo tradizionale della Regina Elena di Savoia, una figura storica viva nella nostra memoria, ancora presente nella vita del nostro paese. Ieri ero in ansia per l’eventualità di strumentalizzazioni a fondo politico.

Ricordavo che nel mese di settembre dello scorso anno, alcuni compaesani si erano mobilitati, con in testa l’Anpi, alcuni campioni dell’antifascismo venuti da Cuneo e da Torino, ed ex amministratori locali, per protestare contro la cittadinanza onoraria ad Emanuele Filiberto, che concedevo non già per fede monarchica, ma per consolidare il legame storico e affettivo con la Casa reale in un’occasione a tutto beneficio della notorietà della Valle Gesso.

Alla manifestazione di ieri, invece, nell’ennesima ricorrenza di Elena di Savoia, ava di Emanuele Filiberto, tutti hanno fatto festa, tutti si sono ritrovati insieme, a cominciare dalla Santa Messa officiata all’aperto a Sant'Anna.

C’erano i rappresentanti dell’Anpi , con evidenti i loro simboli, c’era un nostro ex Sindaco nel ruolo di moderno paggio reale, c’era la resistente Maddalena Forneris di Borgo S. Dalmazzo, e accanto a loro l’on. Monica Ciaburro e la consigliera regionale Federica Barbero di Fratelli d’Italia. Un bello spettacolo, incoraggiante. Hanno ragione alcuni nostri vecchi a dire che la Regina Elena merita di diventare “Beata”.

Credo che noi valdieresi possiamo portare vanto di essere esempio di una comunità unita e solidale, legata con orgoglio al proprio territorio, accomunata da vincoli di storia, di familiarità , di amicizia, non minati da divisioni di parte.

Ci ritroveremo alla prossima manifestazione fissata per domenica 7 settembre p.v. : la gara di pesca sportiva “Trofeo Regina Elena di Savoia”, con premiazione da parte dell’erede della Regina Emanuele Filiberto di Savoia.

Per quella festa ci sarà polenta e pesce per tutti: niente di divisivo. Grazie per la pubblicazione