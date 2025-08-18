Passeggiata nel cuore medievale di Cuneo: un viaggio dal 1198 a Napoleone

L’Associazione Nuovo Corso Giolitti organizza il 27 agosto 2025, dalle ore 17:00 alle ore 18:30 circa, una passeggiata con Paola Arneodo, ingegnere appassionata della storia urbanistica e architettonica di Cuneo, che ci condurrà lungo il centro storico, Via Roma e zone limitrofe, alla scoperta dello sviluppo della città dal Medioevo a Napoleone.

Un itinerario per scoprire piazze, chiese e palazzi simbolo di una città nata libera nel 1198. Dalla barocca Sant’Ambrogio alla medievale “domus” di via Roma 22, dalla Contrada Mondovì ebraica alle case quattrocentesche sul lato Stura, ogni tappa racconta un pezzo di identità cuneese. Il percorso si chiude alla storica “Barra di Ferro” di via Saluzzo, ritrovo abituale di Giovanni Giolitti: qui, tra pranzi e discorsi politici, si intrecciano memoria locale e storia nazionale.

Il ritrovo sarà davanti alla chiesa di S. Ambrogio, accanto al palazzo dell’Arcivescovado, alle ore 17.