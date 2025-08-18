 / Eventi

Passeggiata nel cuore medievale di Cuneo: un viaggio dal 1198 a Napoleone

Martedì 27 agosto visita guidata con l'ingegnere Paola Arneodo tra palazzi storici, chiese barocche e luoghi simbolo della città libera. Prenotazione obbligatoria

Cupola della Chiesa di Sant'Ambrogio, Cuneo

L’Associazione Nuovo Corso Giolitti organizza il 27 agosto 2025, dalle ore 17:00 alle ore 18:30 circa,  una passeggiata con Paola Arneodo, ingegnere appassionata della storia urbanistica e architettonica di Cuneo, che ci condurrà lungo il centro storico, Via Roma e zone limitrofe, alla scoperta dello sviluppo della città dal Medioevo a Napoleone.

Un itinerario  per scoprire piazze, chiese e palazzi simbolo di una città nata libera nel 1198. Dalla barocca Sant’Ambrogio alla medievale “domus” di via Roma 22, dalla Contrada Mondovì ebraica alle case quattrocentesche sul lato Stura, ogni tappa racconta un pezzo di identità cuneese. Il percorso si chiude alla storica “Barra di Ferro” di via Saluzzo, ritrovo abituale di Giovanni Giolitti: qui, tra pranzi e discorsi politici, si intrecciano memoria locale e storia nazionale.

Il ritrovo sarà davanti alla chiesa di S. Ambrogio, accanto al palazzo dell’Arcivescovado, alle ore 17.

I posti sono limitati a 35 ed è obbligatoria la prenotazione da inviare all’indirizzo mail info@nuovocorsogiolitti.com.

