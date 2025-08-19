Approvato a Cuneo il piano per la sostituzione di quattro bagni pubblici

Quattro bagni pubblici esistenti - in Piazza Torino, Corso Soleri, Corso Brunet e Parco della Resistenza - saranno sostituiti con quattro nuovi prefabbricati autopulenti. La Giunta comunale ha approvato, con una delibera pubblicata oggi, il Piano di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per dare il via al percorso che avrà un costo complessivo di 360 mila euro.

La decisione nasce dalla evidenza dell’inadeguatezza degli attuali wc pubblici. Il tema è stato segnalato dai cittadini ed è arrivato anche in Consiglio comunale. Dopo le opportune valutazioni, si è optato per la sostituzione completa dei bagni esistenti, anziché per una ri-funzionalizzazione, non conveniente sul piano tecnico ed economico. Grazie al reperimento di adeguate risorse proprie, sarà possibile procedere alla sostituzione di quattro strutture, e non solo due, come inizialmente previsto.

I nuovi bagni, tutti uguali, avranno un sistema automatizzato di lavaggio (sanitari, pavimento e pareti), un sistema automatico per rimozione di rifiuti a terra e si potranno usare con un sistema di pagamento a monete e carte di debito/credito. L’installazione dei nuovi servizi richiederà la rimozione dei wc esistenti, la posa di nuovi monoblocchi prefabbricati, il completamento degli allacci alle reti fognarie, idriche ed elettriche, la risistemazione delle aree circostanti.

L’iter prevede che ora si lavori alla definizione del progetto esecutivo. Per l’intervento al parco della Resistenza, sottoposto a vincolo paesaggistico, sarà richiesto il parere della Soprintendenza. Seguirà la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. Salvo imprevisti, l’attivazione dei nuovi servizi è prevista nella primavera 2026.

“Stiamo andando avanti con un progetto di riqualificazione a cui tenevamo moltissimo”, il commento dell’assessore competente Gianfranco Demichelis. “Pur consapevole degli alti costi, la Giunta ha deciso di procedere perché questa riqualificazione sarà a beneficio di chi frequenta la città, ma anche dell’immagine di Cuneo. Pochi mesi e ci saranno servizi igienici pubblici adeguati in quattro luoghi centrali e di grande passaggio. Questo è il primo passo: il prossimo anno cercheremo altre risorse per rinnovare il bagno pubblico che c’è vicino al Santuario degli Angeli e per un sesto bagno, nuovo, in una collocazione ancora da definire”.