Camminata di 24 ore lungo il Maira per la pace a Gaza

Una camminata con 8 tappe lungo la Valle Maira (CN), lunga 24 ore, per portare l’attenzione su quanto succede a Gaza e sulla necessità di chiedere un cessate il fuoco immediato e aiuti per la popolazione stremata dalla fame.

L’iniziativa, che si terrà in Valle Maira il 30 e 31 agosto, è nata dall’idea di un gruppo di abitanti della Valle.

“Nel momento storico che stiamo vivendo siamo attoniti di fronte a quello che sta succedendo nella striscia di Gaza e in Palestina dove tanti bambini, donne e uomini innocenti vengono uccisi ogni giorno - con le armi e con la fame” – abbiamo voluto scrivere nel messaggio inviato ad associazioni e amministrazioni locali.

“Pensiamo che nessun essere umano possa rimanere indifferente e, nel nostro piccolo, crediamo che ciascuno di noi abbia il dovere morale e soprattutto umano di attivarsi”.

Si partirà alle 10 di sabato 30 agosto dal parcheggio di Saretto nel Comune di Acceglio, simbolicamente a pochi metri da dove nasce il torrente Maira, per proseguire, di giorno e di notte ed arrivare a Dronero, in prossimità del Ponte del Diavolo per le 9.30 circa di domenica 31 agosto. All’arrivo è previsto un momento di riflessione.

Si invitano infatti i partecipanti a portare un pensiero scritto, che verrà poi appeso in un luogo di Dronero, in modo che possa restare visibile a lungo.

Gli organizzatori porteranno in corteo anche delle bandiere della Pace e della Palestina, che verranno donate a ogni Comune attraversato.

Ecco le tappe nel dettaglio con i luoghi di ritrovo:

ore 10.00 Sorgenti del Maira (parcheggio di Saretto, Acceglio) – Acceglio (piazzale in Borgata Villa) [5.6 km]

ore 13.30 Piazzale Acceglio - Prazzo Superiore (piazzetta del municipio) [6.2 km]

ore 17.00 Prazzo Sup. - Ponte Marmora (area picnic) [3.5 km]

ore 21.00 Ponte Marmora - Stroppo, Bassura (piazzetta del monumento Riberi) [3.7 km]

ore 23.30 Stroppo, Bassura – Macra (piazza del Municipio) [5.1 km]

ore 2.00 Macra - S. Damiano Macra (piazza del Pellerin) [7.7 km]

ore 4.30 S. Damiano Macra – Cartignano (piazzetta del Municipio) [3.3 km]

ore 7.00 Cartignano - Dronero [7.5 km]

ore 9.30 Arrivo a Dronero al Ponte del Diavolo

Per ogni tappa è previsto un referente, che si occuperà di verificare il tracciato e di coordinare il gruppo.

La manifestazione è aperta a tutti, si consiglia di portare un giubbotto catarifrangente, una frontale e qualcosa di caldo per coprirsi per le tappe notturne. Cappellino o altro per coprire la testa se si percorrono le tappe diurne.

La camminata si svolgerà senza simboli associativi e di partito, per sottolineare la condivisione trasversale di un messaggio di pace.

L’iniziativa si inserisce tra le "Local March for Gaza" - https://www.localmarchforgaza.it/ .

La prima si è tenuta sul Cammino di Oropa a luglio 2025, ad agosto ne sono previste altre: in Liguria tra Albenga e Cervo dal 23 al 25 agosto, sul Cammino dei Briganti tra Abruzzo e Lazio dal 24 al 27 agosto. Ancora a Novara il 30 agosto, a Lucca il 31, a Modena il 30/31 come in Valle Maira e dal 30 agosto al 27 settembre nell’area metropolitana di Torino.

Un movimento di cittadine e cittadini che porterà in cammino una petizione: le firme raccolte verranno consegnate a fine ottobre a Roma alle autorità “Un gesto finale, concreto, per ricordare che la pace, per essere tale, ha bisogno di essere ascoltata, curata e voluta” si legge sul sito del movimento.

Numerose associazioni della provincia di Cuneo, ma non solo, hanno già aderito alla manifestazione in Valle Maira.

Per aderire all’iniziativa vi invitiamo a lasciare il vostro nominativo sul portale all’indirizzo: https://www.localmarchforgaza.it/val-maira-per-gaza/

Tutti coloro che aderiranno riceveranno una comunicazione a ridosso della manifestazione, con maggiori informazioni sullo svolgimento della manifestazione.