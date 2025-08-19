Incendio al Mombracco, il presidente della Provincia Robaldo: "In costante contatto con le amministrazioni di Revello e Rifreddo" [FOTO e VIDEO]

Continua a preoccupare l'incendio sui boschi del Mombracco, sopra Revello.

I Comuni di Rifreddo e Revello hanno emanato specifiche ordinanze di evacuazione per mettere in sicurezza i cittadini che vivono a ridosso della collina maggiormente esposta alle fiamme.

Nel frattempo inizia a piovere: la speranza è che le precipitazioni possano aiutare ad avere la meglio sulle fiamme.

In azione anche un canadair proveniente da Olbia oltre all'elicottero della Regione Piemonte.

Situazione che sta seguendo in prima persona anche il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo: "Sono in costante contatto con il Sindaco e la Vicesindaco di Revello oltre che con l'Amministrazione di Rifreddo, a loro ho assicurato la disponibilità della Provincia e delle nostra macchina operativa. Li ringrazio perché hanno tempestivamente allertato tutte le risorse necessarie e lavorato alla sicurezza dei cittadini. Parimenti esprimo apprezzamento per tutti i Volontari ed i Vigili del Fuoco impegnati in tutte queste ore.

Il sistema di allerta regionale, non a caso, è ritenuto fra i primi a livello nazionale".

Di seguito il video di Gledis Ndoci