Verzuolo: addio a Nicola Balestra, testimone silenzioso di fede e resilienza

Saranno celebrati oggi pomeriggio, martedì 19 agosto a Verzuolo alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di San Filippo e Giacomo i funerali di Nicola Balestra deceduto nella notte tra il 14 e 15 agosto.

L’uomo da anni era ospite della comunità Papa Giovanni XXIII di via Castello a Verzuolo e aveva festeggiato il suo 44esimo compleanno mercoledì 13 agosto, circondato dall’affetto degli amici della comunità.

La settimana prima, il 7 agosto, nonostante la salute ormai molto fragile, Nicola ha voluto compiere un ultimo pellegrinaggio a Lourdes. Lì ha ricevuto l’unzione degli infermi, la benedizione eucaristica e ha portato nella preghiera tutti coloro che gli erano affidati.

Nato a Carpi in provincia di Modena (Emilia Romagna) nel 1981, Nicola ha vissuto un’esistenza segnata fin dall’inizio dalla sofferenza: una grave cerebropatia e l’autismo ne hanno condizionato la salute, spingendo la madre naturale ad affidarlo a chi potesse prendersene cura.

A quattro anni entrò nella Comunità Papa Giovanni XXIII. Dopo un primo periodo con una mamma affidataria, fu accolto da Grazia Isaia, allora appena ventunenne, che accettò di accompagnarlo in quello che sembrava essere l’ultimo tratto della sua vita.

Invece, il loro legame sarebbe durato quasi quarant’anni. Per Grazia, la mamma affidataria che lo ha accompagnato fino all’ultimo, è stato: “un maestro di fede e di silenzio, il crocifisso vero”.

Contraddicendo ogni previsione medica, Nicola ha attraversato momenti di crisi e inattesi recuperi, diventando una presenza capace di toccare i cuori di chi lo incontrava. Trasferitosi nella Casa di preghiera della Comunità a San Marino, si è fatto testimone silenzioso e potente della dignità della vita.

Don Oreste Benzi (fondatore della comunità papa Giovanni) lo definì uno degli “angeli crocifissi”: la sua fragilità si trasformava in forza, fino a salvare vite di persone che grazie a lui hanno ritrovato il senso della serenità, donando loro resilienza e fede.

Lascia Maria Grazia con Elisabetta e la Comunità "Papa Giovanni XXIII", unitamente a tutti i parenti e gli amici.