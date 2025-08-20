Cuneo, uomo in gravi condizioni dopo lo schianto all’imbocco dell’autostrada

E’ stato soccorso in gravi condizioni un uomo che intorno alle ore 15 di oggi, mercoledì 20 luglio, alla guida della propria autovettura, è finito fuori strada mentre imboccava l’autostrada Asti-Cuneo all’accesso di zona Madonna dell’Olmo a Cuneo.
L’incidente non ha coinvolto altre vetture.
In soccorso dell’uomo sono intervenuti i sanitari del servizio regionale di emergenza 118 insieme a una squadra di Vigili del Fuoco partiti Comando del capoluogo.
All’arrivo dei soccorritori l’uomo si presentava incosciente.
Sottoposto a manovre di rianimazione, è stato poi condotto al Dea del vicino ospedale "Santa Croce".