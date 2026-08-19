Grave incidente a Priero: deceduto un uomo che stava lavorando su una cancellata

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 agosto, a Priero dove, per dinamiche in fase di accertamento e ricostruzione, si è verificato un incidente che ha coinvolto un uomo che stava lavorando su una cancellata situata in un agriturismo.

Nonostante l'intervento dei sanitari e dell'eliambulanza del 118 l'uomo è purtroppo deceduto.

La vittima è il marito della proprietaria dell'agriturismo "La Braia" di Priero. L'uomo, sulla settantina, è rimasto schiacciato sotto al cancello della struttura.

Sul posto, oltre al personale sanitario, è stato richiesto l'intervento dello Spresal, dei Carabinieri della stazione di Ceva e dei Vigili del Fuoco.

Ancora in corso i rilievi per l'accertamento della dinamica.