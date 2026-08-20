Allarme nella notte in Valle Gesso: escursionista ritrovato al Baus dopo ore di ricerche

Notte di ricerche in Valle Gesso per un escursionista che non aveva fatto rientro al rifugio Genova. L’allarme è scattato alle 22,25, quando dal Comune di Entracque è stata trasmessa la segnalazione ai soccorritori.

Protagonisti della vicenda sono tre escursionisti sulla sessantina, provenienti dalla Lombardia, impegnati in una lunga e impegnativa traversata in montagna. Partiti dall’Argentera, avevano attraversato le montagne fino a raggiungere il bivacco Baus, per poi proseguire verso il rifugio Genova.

Durante il percorso, però, i tre si erano separati. L’uomo, il più allenato e abituato a camminare, aveva deciso di procedere mentre gli altri due, con un passo più lento, erano rimasti indietro. Successivamente, stanco di dover attendere i compagni, l’escursionista aveva scelto di tornare sui propri passi, con l’intenzione di raggiungere poi il rifugio Genova.

Una decisione che, però, si è rivelata complicata con il sopraggiungere dell’oscurità. Quando si è reso conto che non sarebbe riuscito a completare il percorso, ha deciso prudentemente di fermarsi al bivacco Baus. Nel frattempo, il telefono aveva smesso di fornire segnali.

I due compagni, arrivati al Genova, non vedendolo rientrare hanno dato l’allarme. Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del fuoco di Cuneo con la squadra Saf, il Soccorso alpino e i militari della Sagf della Guardia di finanza.

Le squadre si sono portate al rifugio Genova. Gli operatori Saf hanno cercato di ricostruire gli spostamenti dell'escursionista attraverso gli ultimi segnali del telefono, l’ultimo dei quali, intorno alle 19,15, indicava il passaggio in direzione del Baus.

A quel punto i soccorritori hanno deciso di ripercorrere a ritroso l’itinerario seguito dall’uomo. Una scelta che si è rivelata decisiva: intorno alle 3 del mattino le squadre hanno raggiunto il bivacco Baus, dove hanno trovato l’escursionista.

L’uomo era in buone condizioni di salute. I soccorritori hanno quindi atteso le prime luci dell’alba prima di iniziare il rientro. Nelle prime ore del mattino è così cominciato l’accompagnamento dell’escursionista verso valle, mettendo fine alla lunga notte di apprensione in Valle Gesso.