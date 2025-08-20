Incendio sul Mombracco: fiamme sotto controllo, via alla bonifica della zona coinvolta

Dopo oltre trentasei ore di paura, l’incendio divampato sul Mombracco sembra essere finalmente sotto controllo. Le fiamme, che avevano minacciato alcune abitazioni nei comuni di Revello e Rifreddo, hanno spinto i sindaci a ordinare l’evacuazione delle case più vicine. Una misura che, già nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 agosto, è stata revocata grazie al lavoro incessante dei mezzi aerei e delle squadre di terra.

Fondamentali gli interventi degli elicotteri antincendio e del Canadair, che hanno operato per l’intera giornata riuscendo a circoscrivere il rogo. Durante la notte le operazioni sono proseguite con pattugliamenti continui da parte dei volontari AIB, chiamati a sorvegliare eventuali riaccensioni. Alcuni piccoli focolai, riattizzati dal vento in quota, sono stati rapidamente domati, anche grazie alla pioggia caduta nelle ultime ore.

Nella giornata odierna sono previste le ultime bonifiche dell’area coinvolta. Poi, una volta chiusa l’emergenza, si dovrà fare i conti con i danni al patrimonio boschivo, che si preannunciano ingenti.