Francesco Renga celebra i vent’anni della hit "Angelo" a Rifreddo

Domenica 31 agosto, alle 17, sulla collina di San Nicolao a Rifreddo, in Valle Po, il cantautore Francesco Renga si esibirà in concerto, con un intenso viaggio musicale attraverso le sue hit più amate. Dopo il successo dello spettacolo di Francesco Gabbani in Val Varaita a luglio, Suoni delle Terre del Monviso, il festival nato dalla collaborazione tra Suoni dal Monviso e Occit’amo Festival, propone una nuova esperienza immersiva nelle bellezze naturali delle valli cuneesi, portando la musica in luoghi autentici, dove il paesaggio diventa parte integrante dell’esperienza artistica. Lì, nel piccolo gioiello naturale incastonato ai piedi del Montebracco, tra sentieri e scorci panoramici, la voce di Renga troverà un amplificatore naturale, trasformando il concerto in un dialogo a cielo aperto con le montagne. Per preservare l’unicità dell’esperienza, l’area del concerto sarà raggiungibile esclusivamente a piedi, con un percorso su strada asfaltata accuratamente segnalato (600 m; +150 m di dislivello) di 15 minuti, oppure tramite navetta al costo di 3 euro a/r o, ancora, affittando una e-bike presso Valle Po Ebikes Rental Experience. Biglietti su ticketone.it o presso i rivenditori autorizzati, ridotto per gli under 10. Per maggiori informazioni visitare i siti www.occitamo.it e www.suonidalmonviso.it.