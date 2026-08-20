Limone Piemonte: tutto pronto per “Libri da Gustare”, sette appuntamenti tra libri, cultura e spettacolo

Limone Piemonte si prepara ad accogliere una nuova edizione di Libri da Gustare, la rassegna culturale promossa dall'associazione Ristoranti della Tavolozza, che quest'anno raggiunge la XXVII edizione. Da cinque anni la manifestazione ha trovato a Limone Piemonte una sede stabile, consolidando un rapporto sempre più stretto con il Comune, le strutture ricettive e il pubblico della località alpina.

Dal 23 al 30 agosto il programma propone sette appuntamenti tra libri, cultura gastronomica, storia, attualità, teatro, musica e benessere. La rassegna rappresenta inoltre l'appuntamento conclusivo del ricco calendario estivo delle manifestazioni predisposto dallo IAT di Limone Piemonte, accompagnando residenti e turisti verso la conclusione della stagione degli eventi.

Libri da Gustare nasce con l'obiettivo di mettere in dialogo il mondo dell'editoria con la cultura del cibo e del territorio e, nel corso degli anni, ha ampliato la propria proposta aprendosi anche alla musica, al teatro e ai temi dell'attualità. Gli incontri saranno moderati dal giornalista Claudio Porchia, direttore artistico della manifestazione.

La rassegna si svolge con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e grazie al sostegno delle strutture che ospitano gli appuntamenti, in particolare il Limone Palace Residence e il Grand Hotel Principe.

«Questa ventisettesima edizione – sottolinea Claudio Porchia, direttore artistico di Libri da Gustare – conferma il valore di un rapporto costruito in questi cinque anni con Limone Piemonte. Voglio ringraziare il Comune per l'attenzione e la collaborazione e, in modo particolare, l'avvocato Tino Catto, titolare del Limone Palace Residence e del Grand Hotel Principe, per aver creduto nella manifestazione e per il sostegno concreto che continua a garantire alla rassegna. Ospitare eventi culturali significa investire nella qualità dell'offerta turistica e contribuire a rendere una località viva anche attraverso le idee, i libri, la musica e il confronto. Chiudere il calendario estivo di Limone con Libri da Gustare è per noi motivo di soddisfazione e, allo stesso tempo, uno stimolo a continuare a costruire nuove proposte per il pubblico».

Il programma

Il programma si apre domenica 23 agosto alle 17.30 al Limone Palace Residence con Ottavia Castellaro e il libro Aromatiche da bere, un viaggio tra erbe, profumi e miscelazione creativa, nel quale le piante aromatiche diventano protagoniste di un originale percorso tra natura e cultura del bere.

Lunedì 24 agosto alle 17.30, sempre al Limone Palace Residence, sarà protagonista Maria Luisa Alberico con Abbecedario Dionisiaco, un percorso nel mondo del vino attraverso storia, cultura, curiosità e conoscenza del patrimonio vitivinicolo.

Martedì 25 agosto alle 17.30 sarà la volta di Barbara Ronchi della Rocca, che presenterà Il Gusto dei Savoia: formaggi, storia e convivialità, un incontro dedicato al rapporto tra corte sabauda, tradizioni gastronomiche e cultura della tavola.

Giovedì 27 agosto alle 17.30 il dottor Marco Missaglia, specialista in scienza dell'alimentazione, affronterà il tema Dieta e intolleranze alimentari: falsi miti e realtà, facendo chiarezza su uno degli argomenti più discussi dell'alimentazione contemporanea.

Il programma prosegue al Teatro della Confraternita con due serate dedicate allo spettacolo.

Venerdì 28 agosto alle 21 spazio all'ironia con Come nasce un cretino… e finisce a Sanremo?, spettacolo tra teatro e cabaret con Luca Galtieri e Marco Carena, un viaggio ironico tra musica, televisione e retroscena del mondo dello spettacolo.

Sabato 29 agosto alle 21 sarà la volta di InCanta la Pace, spettacolo musicale con Christian Gullone e Marko Kurtinovic, nel quale musica e poesia diventano strumenti per raccontare la guerra, la memoria, la speranza e il desiderio di pace.

A chiudere la XXVII edizione, domenica 30 agosto alle 17.30 al Limone Palace Residence, sarà un appuntamento speciale dedicato a TaoPatch, tecnologia basata sulla luce terapeutica. Il fisioterapista Joe Aveta illustrerà caratteristiche e possibili applicazioni della tecnologia in relazione a postura, equilibrio e benessere, attraverso esempi pratici, casi e testimonianze.

Con questa edizione, Libri da Gustare rinnova il proprio ruolo di spazio d'incontro tra editoria, cultura gastronomica, territorio e spettacolo. Un percorso che da cinque anni trova a Limone Piemonte una sede capace di valorizzarne la vocazione culturale e turistica e che, con i sette appuntamenti di quest'anno, conclude il calendario estivo della località con una settimana dedicata alle idee, alle parole, alla musica e alla condivisione.