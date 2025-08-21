 / Al Direttore

Biomonvisofruit: "Un grazie speciale a chi ha affrontato l’emergenza"

Il presidente Mellano: "Fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei cittadini, dei dipendenti e delle istituzioni"

L'incendio che ha colpito la Biomonvisofruit

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentili Vigili del Fuoco,

Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine per il vostro intervento tempestivo e professionale nell'incendio che ha colpito la nostra azienda il 12 agosto. La vostra prontezza e competenza hanno permesso di contenere i danni e garantire la sicurezza di tutti.

Vorremmo inoltre ringraziare i privati cittadini che sono intervenuti per aiutare: Francesco Luciano, Alberto Isoardi, Flavio Mina, Giovanni Bonardo e Sergio Tavella. Il vostro supporto e la vostra solidarietà in questo momento difficile sono stati preziosi.

Un ringraziamento speciale va anche ai nostri dipendenti che, appena venuti a conoscenza dell'incendio, sono accorsi sul posto per dare una mano.
La vostra dedizione e senso di responsabilità sono stati incredibili.

Vorremmo inoltre esprimere la nostra gratitudine al Sindaco per la sua presenza costante fin da subito, e ai Carabinieri di Scarnafigi e dei comandi limitrofi e alla o.p di cui facciamo parte Piemonte Asprofrut per il loro supporto e collaborazione. La vostra presenza e il vostro aiuto sono stati fondamentali per gestire l'emergenza.

Grazie a tutti voi per il vostro aiuto e supporto. Siete stati fondamentali in questo momento difficile.

Con sincera gratitudine

Stefano Mellano, Presidente Biomonvisofruit

