Al via una nuova impresa solidale del runner Antonio Lattarulo

Antonio Lattarulo, atleta monticellese classe 1963, sta per compiere l’ennesima performance podistica solidale. Il prossimo 6 settembre partirà alle 11 del mattino da Locanda Casa Cavassa in via Valobra a Carmagnola, un bar-ristorante inclusivo dove lavorano ragazzi autistici e disabili seguiti dall’Associazione Angeli di Ninfa. La camminata, a cui ci si potrà aggregare, terminerà nel bosco della castagna Grande a Monteu Roero proprio durante la 54a Sagra della Castagna.

Qui dalle 16 in poi, in sua compagnia si potrà percorrere un sentiero immerso nei castagni secolari, fra cui la famosa 'Castagna Grande', e con l’iscrizione contribuire all’acquisto di un forno da cucina, di cui la struttura carmagnolese necessita.

Sul percorso verranno allestiti due punti di ristoro e sarà l’occasione per conoscere un luogo straordinario del Roero, ricco di storia e di tradizioni.

Come ci confida Antonio Lattarulo, correre è più che una passione: “Se chiedono alle mie gambe di correre per uno scopo solidale, io ci sono. Ormai seguo il mio motto 'Correre è bello, correre per qualcuno che non conosci è oltre ogni impresa' e sono felice di poterlo fare ancora una volta. Il percorso da Carmagnola a Monteu Roero non è particolarmente impegnativo e sarò ben felice se qualcuno mi accompagnerà. Lo scopo è benefico e va a favore di un’associazione vicina a ragazzi straordinari, che lavorano tanto e hanno bisogno di una mano”.

(La castagna grande di Monteu)

Non nuovo alle imprese solidali, nello scorso aprile Antonio coprì i 262 km che separano Sommariva del Bosco da Sanremo, per un totale di 54 ore di corsa allo scopo di raccogliere fondi in favore di due associazioni sociali.

Come accennato questo nuovo evento si inserisce nel programma della 54a Sagra della Castagna che si svolgerà dal 5 al 7 settembre nel piccolo borgo roerino. Da piazza Roma, alle ore 16 partirà una camminata proprio verso la Castagna Grande, organizzata grazie alla collaborazione fra Pro Loco, Associazione Angeli di Ninfa e Comune di Monteu Roero.

Alle 19.30 ci sarà inoltre la possibilità di approfittare della “Cena Della Castagna”, in paese, presso il salone polifunzionale “Don Lino Brossa”.