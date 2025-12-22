Alla festa degli auguri di Natale del Lions Club Bra Host… il giallo è servito

Una cena con delitto, ma in allegria. È stata quella organizzata dal Lions Club Bra Host per il tradizionale meeting di fine anno, andato in scena venerdì 19 dicembre, presso il ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco, che ha contato anche gli amici del Leo Club Bra e del Lions Club Cherasco.

Lo spettacolo, proposto dalla compagnia del teatro Moretta di Alba, si è svolto completamente davanti agli occhi dei commensali, che hanno potuto assistere ad una rappresentazione teatrale, culminata con un delitto.

Enigmi, menzogne, misteri, doppi giochi, tradimenti e colpi di scena: in una cena con delitto nulla è davvero come sembra: all’inizio della serata tutto normale fino a quando la notizia di un terribile omicidio lascia tutti senza fiato. Da quel momento, ogni tavolo è diventato un team di investigatori impegnato a risolvere il misterioso caso tra una portata e l’altra.

Denaro, potere, amore sono i tre cardini su cui si è sviluppata la storia dei protagonisti, all’apparenza comuni, ma che nascondono qualche piccolo segreto. D’altronde, chi non ne ha?

Fin qui la parte ludica, preceduta dal momento istituzionale, con il saluto e le parole di vivo apprezzamento, espresse dal sindaco di Bra, Gianni Fogliato, per un Club che, dopo 50 anni di attività al servizio della comunità, è ancora fiero testimone di traguardi significativi e grandi successi, sempre fedele al motto internazionale: "We Serve".

In questo senso, i soci hanno ancora una volta potuto sperimentare la soddisfazione di contribuire al bene comune attraverso i service che si sono succeduti in quest’ultimo anno e riepilogati da Andrea Molineris, presidente del Lions Club Bra Host, che si prepara ad affrontare le sfide future con rinnovato entusiasmo e determinazione.

Al termine, premi ad personam, saluti e ringraziamenti per una serata bella e intensa, che ha messo in rilievo i valori e i principi del movimento lionistico, la più grande associazione di servizio umanitario del mondo. Ora può arrivare Natale!