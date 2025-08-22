Revello, strage di trote nelle pozze prosciugate: "Nessuno interviene"

Drammatica moria di piccole trote nelle pozze d'acqua ormai quasi completamente prosciugate nei pressi del ponte di Revello, all'incrocio tra Via Sant'Ilario e la SP 260. Le immagini mostrano decine di pesci morti mentre le poche pozze rimaste si stanno rapidamente esaurendo, mettendo a rischio la sopravvivenza degli esemplari ancora vivi.

La denuncia arriva da cittadini preoccupati, che oltre una settimana fa hanno tentato di contattare il Centro Pesca di Cuneo, lasciando messaggi in segreteria telefonica rimasti senza risposta. "Non si è visto nessuno e ora questo è il risultato", si sfogano i residenti che lanciano un appello urgente per salvare almeno le trote ancora in vita.

La situazione richiede un intervento immediato delle autorità competenti prima che sia troppo tardi.