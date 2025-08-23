Aspettando la Vuelta in Granda: un weekend di eventi ed occasioni per grandi e piccini

Week end che verrà ricordato per lo storico passaggio della Vuelta in provincia di Cuneo, con la tappa Alba – Limone Piemonte che attraverserà tutta la Granda nel pomeriggio domenicale.

Un’occasione di mostrare, grazie all’ampia copertura televisiva, molti dei luoghi iconici del nostro territorio, peraltro ricco di eventi anche in questo fine settimana.

A Cortemilia prosegue la 71esima edizione della Fiera della Nocciola, un grande evento dedicato alla “Tonda gentile” di Langa. https://www.fieranocciolacortemilia.it/ mentre in Valle Grana si dà il via al tradizionale “Roumiage”.

In tantissimi paesi e frazioni si festeggiano le patronali di San Bartolomeo, San Bernardo e San Magno (e ci scusiamo se non riusciamo a citarli tutti ...).

Non mancano le occasioni per passeggiate enogastronomiche ed escursioni nella natura, cene sotto le stelle, concerti, rappresentazioni teatrali, giochi e divertimenti per grandi e piccini, ma anche raduni di auto e moto d’epoca e possibilità di visitare luoghi straordinari e di grande fascino grazie all’opportunità offerta da Castelli Aperti.

Ricordiamo che le attività all’aperto vanno programmate sempre consultando prima le previsioni meteo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

VUELTA IN PROVINCIA DI CUNEO

Sabato 23 agosto, dal complesso sabaudo di Venaria, partirà la carovana della Vuelta 2025, che nella prima tappa raggiungerà Novara. Domenica 24 agosto, con la seconda tappa, la Corsa Rossa coinvolgerà totalmente le strade della Granda, con partenza da Alba e arrivo in salita, dopo 157 km, a Limone Piemonte. I comuni attraversati dalla tappa saranno: Alba, Monticello d’Alba, Santa Vittoria d’Alba, Pocapaglia, Bra, Cherasco, Marene, Savigliano, Lagnasco, Saluzzo, Manta, Verzuolo, Piasco, Rossana, Busca, Tarantasca, CUNEO, Beinette, Margarita, Pianfei, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Chiusa di Pesio, Peveragno, Boves, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante, Limone Piemonte.

Per l’occasione dell'arrivo di tappa a Limone Piemonte, in collaborazione con il Cuneo Bike Festival Arenaways offre un’opportunità unica: un treno speciale gratuito, senza fermate intermedie, per raggiungere Limone Piemonte da Cuneo, senza auto, nel segno della mobilità sostenibile.

Orari del treno speciale:

Andata: Cuneo (10.15) – Limone Piemonte (10.47)

Ritorno: Limone Piemonte (20) – Cuneo (20.26)

Tutte le info legate alla tappa di Limone Piemonte qui: https://www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/la-vuelta-limone

CASTELLI APERTI

Domenica 24 agosto straordinaria occasione per vivere il patrimonio storico in modo esperienziale e suggestivo. Attraverso il circuito di Castelli Aperti, con oltre sessanta dimore storiche, castelli, borghi, ville, musei e collezioni accoglieranno il pubblico con visite guidate, percorsi tematici, degustazioni e mostre.

Per informazioni dettagliate e aggiornamenti su tutte le aperture:

www.castelliaperti.it

https://castelliaperti.it/it/news/castelli-aperti-gli-appuntamenti-di-domenica-24-agosto.html

***

CUNEO - SAN BENIGNO

FESTA PATRONALE

Sabato 23 agosto alle ore 19 aperifesta e dalle 20 “Serata Raviole”. Domenica 24 agosto, alle 10.30 S. Messa con processione animata dal complesso bandistico di Castelletto di Busca. Aperta la mostra “Sambe Bricks” nel salone parrocchiale. Dalle 19 fast food pizza o hamburgher e dalle 21.30 serata cover di Laura Pausini con gli Inedito.

***

ALBA

SERATA IN ROSSO

Sabato 23 agosto, dalle ore 20, in piazza Pertinace, “Serata in Rosso” con cibo, vino, musica, balli e passione spagnola in attesa della Vuelta. Indossando un capo rosso si ottiene un gadget griffato La Vuelta. Info: https://www.comune.alba.cn.it/it

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Sabato 23 e domenica 24 agosto possibili le visite ad Alba Sotterranea, con ritrovo 15 minuti prima presso piazza Risorgimento accanto al Comune. Turni in orario 10.30 - 15 - 16. Info: www.ambientecultura.it.

ALBA - SCAPARONI

LA TARANTA

Sabato 23 agosto, musica, Street Food, Intrattenimento per bambini, mercatini e concerto dei Ritmo Binario al ritmo della pizzica.

ALBA

45 METRI SOPRA ALBA

Domenica 24 agosto continuano le visite guidate sul campanile romanico della Cattedrale di Alba abbinate alla degustazione di prodotti locali. Sono previsti due turni di visita: ore 15.30 e ore 17. Info: https://visitmudi.it/45-metri-sopra-alba-2/

BEINETTE

SAN MAGNO

Sabato 23 agosto alle 19 aperitivo in rosso in onore della Vuelta che attraverserà il paese e musica con DJ Marco Cata. Domenica 24 agosto alle ore 10 benedizione dei mezzi agricoli, a seguire S. Messa e processione. Alle 11.30 sfilata dei trattori. Dopo il passaggio storico della Vuelta, giochi organizzati e sfide a birra e salsiccia.

***

BENE VAGIENNA

TRE ARTISTI A PALAZZO

Nel week end presso Palazzo Lucerna di Rorà, aperta la mostra “Tre Artisti a Palazzo”. Il sogno parigino: fotografie di Aldo Galliano. Atmosfere: acquerelli di Teresita Terreno. Espressioni dell’anima: sculture di Sergio Unia. Ingresso libero. Orario: 10-12 e 15-18. Sabato pomeriggio 15-18. Info: https://www.amicidibene.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO

FESTA DI SAN MAGNO

Sabato 23 agosto alle 20 cena aperta a tutti nel salone parrocchiale. Domenica 24 agosto alle 10.30 S. Messa alla cappella di San Magno in via Marconi.

***

BOSSOLASCO

PASSEGGIATE NELLE ROSE

Sabato 23 agosto sarà possibile prenotarsi per le passeggiate guidate gratuite nel Parco delle Rose, condotte dal giardiniere Giorgio Cortese. Le passeggiate si terranno in doppio turno, alle 14.30 e alle 16.30. Info: 348 68 17 531 www.visitbossolasco.it

***

BOVES

FESTA DI SAN BARTOLOMEO

Sabato 23 agosto continuano i festeggiamenti patronali di san Bartolomeo con lo spettacolo in piazza Italia dell’artista Juriy Longhi intitolato “Bubble Street Circus”. In piazza dell’Olmo DJ Set, food truck e bar. Domenica 24 agosto, dalle 9 alle 18 “Sbaracco” per le vie del centro e dalle 16.30 attesa per il passaggio della Vuelta di spagna. Serata musicale con cover di Ligabue.

***

BUSCA

FESTA A SAN VITALE

Sabato 23 agosto alle ore 20 Maxi Raviolata + porchetta e alle 22.30 spettacolo piromusicale a cura di PiroItaly e a seguire serata musicale con la band Groovejet e i Deejays Farkas & Meiron.

Domenica 24 agosto alle ore 14.30 gara di petanque, Tiro alle pignatte, Arturo il Mago Clown, tiro alla fune, Battesimo della sella "Circolo Ippico Sette Salti", Truccabimbi con CRI Busca. Alle ore 18 Aperitivo in console con DJ Dario Vitale e alle 20 Gran Fritto di Pesce e serata danzate con Luca Panama Orchestra. Info: 348 65 53 096.

BUSCA

OCCITANGO

Sabato 23 agosto dalle 16 alle 24, nel Parco dell’Ingenio, si svolgerà l’evento “Occitango”, con laboratori, visite al museo, giochi per ragazzi, danze occitane, apericena e improvvisazioni di tango argentino. Milonga in Vinile serale. Info: 328 68 54 847.

***

CANOSIO

PASSEGGIANDO CON L’ALPACA

Domenica 24 agosto, alle ore 10, 13.30 e 15.30, partenze di "Passeggiando con l'alpaca - Gita nel prato dei folletti di Canosio", una suggestiva passeggiata di circa 1 ora e 30 nella natura ricca di curiosità e segreti. Evento a pagamento. Info: 349 68 00 643.

***

CASTELDELFINO

SAGRA DEL MIELE E DELLE ERBE CURATIVE

Sabato 23 agosto, dalle 15 alle 22 e domenica 24 agosto dalle 9 alle 22, si svolgerà presso la sala del centro polifunzionale, l’edizione 2025 della “Sagra del miele e delle erbe curative”. Nella serata di sabato polentata e musica con balli occitani. Domenica il “Budellino” verrà animato dal concerto itinerante della “Tequila Band” e alle ore 15 con replica alle 17.30, presso la piazza Santi del Popolo, spettacolo di acrobatica aerea e fuoco. Info: https://www.comune.casteldelfino.cn.it/

***

CASTELMAGNO

IL CAMMINO DI SAN MAGNO

Sabato 23 agosto, con ritrovo alle ore 8 a Campomolino, camminata alla scoperta di antichi sentieri e borgate. Alle ore 11 possibilità di partecipare alla Santa Messa. Nel primo pomeriggio, visita guidata al Santuario con particolare attenzione alle due prestigiose cappelle affrescate. Possibilità di pranzare alla Magno Locanda con menù del pellegrino.

Info: https://www.terradelcastelmagno.it/

***

CENTALLO - ROATA CHIUSANI

FESTA PATRONALE

Sabato 23 agosto dalle ore 14 torneo di calcio a 2 “nella gabbia”. Alle ore 15 gara di petanque per frazionisti ed ex frazionisti e alle ore 23 musica con Bruno Power & Jessica Grande. Domenica 24 agosto S. Messa e processione con la Banda musicale di Villafalletto. Nel pomeriggio torneo di calcio a 2 nella "gabbia", giochi e Truccabimbi con la Croce Rossa, spettacolo di danza acrobatica della scuola Bellezza Collaterale e raduno di auto d’epoca e sportive. Alle ore 20 grigliata mista e alle 21.30 “Canta Roata 2025. Info: https://roata.it/

***

CERVASCA - SAN BERNARDO

FESTA PATRONALE

Sabato 23 agosto dalle 14.30 gara di petanque e alle 20 appuntamento gastronomico con “Ravioli e Porchetta”. Musica di Kikko e la Combriccola del Blasco e DJ Elia. Domenica 24 agosto S. Messa alle 11.30 e in serata cena per tutti con la “Polentata”. Musica di Maurizio e la Band. Info: 333 32 50 849.

***

CEVA

DESBARASUMA

Sabato 23 agosto torna il mercatino dei negozianti di Ceva. Per tutta la giornata intrattenimento musicale, attività per bambini dj set e street food dei locali cebani. Info: 0174/701385.

***

CHERASCO

MOSTRA TOMMASO CASCELLA

Sabato 23 e domenica 24 agosto visitabile nelle storiche sale di Palazzo Salmatoris, la mostra con le opere dell’artista romano Tommaso Cascella. Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero e gratuito. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/ITA/eventi-e-mostre

***

CHIUSA PESIO

ATELIER D’ESTATE

Sabato 23 agosto, alle ore 15.30 e 17.30 presso il Complesso Museale "Cav. G. Avena" Piazza Cavour, 13, visita guidata al Museo della Ceramica e laboratorio di ceramica. Età consigliata: dai 5 anni in su. Evento a pagamento. Info: 0171/734990.

CHIUSA PESIO - SAN BARTOLOMEO

FESTA PATRONALE

Sabato 23 agosto dalle ore 19.30, tradizionale “Polentata” presso il cortile dell'ex asilo di San Bartolomeo. Domenica 24 agosto alle ore 10.30, S. Messa Solenne nella Chiesa Parrocchiale e processione, con concerto della Banda Musicale "G. Vallauri" sotto il Pellerino, con un repertorio di brani tradizionali e celebrativi. Info: 0171/738102 - 338 75 62 079.



CHIUSA PESIO

CIUSETTONE

Domenica 24 agosto, alle ore 20.30 in piazza Cavour, cervelli a confronto con il quiz "Ciüsettone", gioco a squadre. Info: 342 55 80 826.

***

CORTEMILIA

71ESIMA FIERA DELLA NOCCIOLA DI CORTEMILIA

Nel week end proseguono gli eventi legati alla 71a Fiera della Nocciola di Cortemilia. Domenica 24 agosto, alle ore 21, presso il Parco La Pieve concerto di Iva Zanicchi. Ingresso libero con posti a sedere limitati. Info: https://www.fieranocciolacortemilia.it/

***

CRISSOLO

MONVISO TRAIL

Domenica 24 agosto si svolgerà la Monviso Trail, percorso running di 26 km con un totale di 1900 m di dislivello attraverso Pian della Regina, Pian del Re e i rifugi Giacoletti, Quintino Sella e Alpetto. Info: https://www.100migliamonviso.eu/

***

DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Domenica 24 agosto, alle 10.30 e alle 15.30 sarà possibile visitare Palazzo Borelli. Info: 328 20 32 182.

***

ENTRACQUE

MERCATINO

Domenica 24 agosto, per tutta la giornata, Mercatino nelle vie del centro storico.

ENTRACQUE

VISITE DIGA PIASTRA

Domenica 24 agosto, alle ore 17, possibili visite “Uno sguardo su Entracque” dal coronamento della diga della Piastra. Info: https://www.enelgreenpower.com/it

***

FARIGLIANO

FESTA DEL BON VIN

Sabato 23 agosto, alle ore 21, comincia la 74a edizione della “Festa del Bon Vin” con apertura banco di beneficienza e serata in musica con Orchestra spettacolo Meo Tomatis. Domenica 24 agosto si svolgerà il “Cantafarian” 18a edizione del memorial “Pin Manfredi” per il 90° anniversario dei Gat Ros, con i cori che animeranno le vie del paese fin dal mattino. Alle 12 pranzo comunitario e alle 14.30 esibizioni delle corali, con chiusura serale di Alex e la Band.

***

FRABOSA SOTTANA

GROTTA DEL CAUDANO

Sabato 23 e domenica 24 agosto, alle ore 14.30, possibili visite guidate alla Grotta del Caudano. Info: 331 87 57 807 - 0174/244481 - https://grottedelcaudano.com/

FRABOSA SOTTANA

POLENTATA SOLIDALE

Sabato 23 agosto, dalle ore 20, presso il Gala Palace “Una polenta per la solidarietà” evento di raccolta fondi in favore del Gruppo di Volontariato vincenziano delle Frabose. Info: 339 59 28 256.

***

FRABOSA SOPRANA

DEHORS IN MUSICA

Sabato 23 agosto sulla piazza principale del piccolo borgo montano concerto di Gianni Secondo, che canterà cover di cantanti italiani e stranieri. Info: 0174/244215.

FRABOSA SOPRANA

MERCATINI

Domenica 24 agosto in piazza Marconi a Frabosa Soprana, ci saranno i mercatini "Colori & Sapori", giunti alla 7a edizione. Nella piazza più grande del borgo montano bancarelle con opere di artigianato e ingegno e buonissimi prodotti tipici. Info: https://circolosantelmo.com/

***

GAIOLA - BEDOIRA

SAN MAGNO

Domenica 24 agosto, alle ore 11, S. Messa presso il pilone di San Magno, seguita da processione e rinfresco. Dalle 12.30 “Polentata Suta i Castagnè” e nel pomeriggio giochi popolari e gara alla petanque.

***

GOVONE

SAGRA DELLA LUMACA

Nel week end continuano i festeggiamenti della Sagra della Lumaca. Ogni sera, dalle 19.30 apertura stand gastronomici (con lumache cucinate in vari modi e altri piatti tipici (vedi menù in allegato) seguiti da serate danzanti e musicali. Domenica 24 agosto ci sarà la Mostra mercato dei piccoli animali nel parco del castello, il Raduno delle 500 e intrattenimento per i più piccoli. Info: https://www.comune.govone.cn.it/home

***

LA MORRA

MOSTRA NO STORY TELLING

Nel week end sarà visitabile la mostra “No story telling” di Domenico Falcone, a cura di Chiara Fissore, presso la storica Torre Campanaria di La Morra. L’ingresso alla mostra è libero dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Info: www.visitlamorra.it/

***

LESEGNO - LOCALITÀ CASETTE

FESTA DELLE CASETTE

Sabato 23 agosto, alle ore 16, Santa Messa nel Santuario Madonna delle Grazie. La sera cena a base di pesce e intrattenimento musicale con l'Orchestra Ines Manera. Domenica 24 agosto cena con stinco di vitello e musica con l'Orchestra Tiziana. Info: 338 85 97 514.

***

LIMONE PIEMONTE

TERRASOLE FESTIVAL

Sabato 23 agosto, alle 12.30, presso il Lago Terrasole, concerto degli Effetti Collaterali. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita

***

LURISIA

CIPO SUGAR NIGHT

Sabato 23 agosto al Palaterme di Lurisia arriva la Blues’n’Food - Cipo Sugar Night. Dalle 19.30, cena con menù speciale con hamburger e a seguire, alle 21.30, concerto della Cipo Sugar Band, tributo a Zucchero. Info: 339 11 12 510.

***

MELLE

UNA TISANA SOTTO LE STELLE

Sabato 23 agosto, alle ore 22, presso Valverbe Borgata Prato 9, appuntamento di osservazione astronomica nel Giardino dei Profumi ‘Una tisana sotto le stelle’ con il team di Sideralis Officina delle Stelle. Evento a pagamento. Info: 377 08 56 179 oppure eventi@valverbe.it

***

MONDOVÌ

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Domenica 24 agosto nel rione Breo mercatino dell’antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: https://www.casamalta.it/

MONDOVÌ

RADUNO VESPE

Domenica 24 agosto ritrovo in Piazza Maggiore alle ore 08.30 per il raduno del VespaClub cittadino. Partenza Raid ore 10.30, aperitivo a Battifollo ore 11.30, pranzo in Piazza Maggiore ore 13. Info: 349 57 52 038.

***

MONTEROSSO GRANA

ROUMIAGE

Sabato 23 agosto, alle ore 10 con il Forum delle associazioni provenzali, pranzo e, alle ore 15 il convegno /dibattito "De paire en fi - trasmissione generazionale" e apertura de Lou Marchà delle valli con artigiani e produttori locali. Animazione con musica e danze tradizionali. In piazza i giochi tradizionali popolari con laboratorio per bambini. Alle ore 17 concerto della formazione Ciao Viva.

Alle ore 18 Aperoumiage, aperitivo con pastis, pisaladiera, formaggi e salumi d'alpeggio e pane del forno Valgrana. Alle ore 19 Lou soupar, cena su prenotazione on polenta, salumi, formaggi di montagna della selezione Tino Paiolo. Alle ore 21 la Nuech dal fueassier, notte della danza e musica tradizionale con i Tambura e il bal folk dei Barmenk.

Domenica 24 agosto alle ore 10 S. Messa in costume cantata in provenzale. Alle ore 12.30 il Dinar con cinque portate. Alle ore 15 sul palco centrale, musica con Alberto Bertoli e Filippo Graziani. Apertura con il cantautore patoisant Ludovico Sanmartino. Info: www.coumboscuro.org

***

NEIVE

LANGHE PHOTO FESTIVAL 2025

Sabato 23 e domenica 24 agosto visitabile nel centro storico di Neive il Festival dedicato all’Arte Fotografica, con 8 mostre con oltre 250 fotografie esposte e promosso dall’Associazione Culturale LAC. Info: https://www.langhephotofestival.com/infoetickets

***

ONCINO

TRAMONTO AL TIVOLI

Sabato 23 agosto, dalle ore 16 alle ore 21, facile e panoramica escursione pomeridiana ad anello con accompagnamento guidato per raggiungere il Monte Tivoli, anche noto come Bric Arpiol, vetta della valle Po con vista sul Monviso. Evento gratuito, prenotazione necessaria. Info: 011/432 1008 - segreteria@parcomonviso.eu

***

ORMEA

HARRY POTTER E IL POLLICINO FILOSOFALE

Sabato 23 agosto dalle ore 14 al Parco Giochi Pollicino in programma l’evento con “Harry Potter e il Pollicino Filosofale”. Info: 389 25 59 948.

ORMEA

MI CAMINO DESNUDA

Domenica 24 agosto, alle ore 21, in Piazza Nani, Ilaria Bodero Maccabeo racconta in forma teatrale la sua esperienza di viaggio "Mi camino desnuda". Info: www.ulmeta.it

***

PAMPARATO

AGOSTO A PAMPARATO

Sabato 23 agosto, dalle ore 19 apericena accompagnato dalla musica degli "Staff like jazz". Info: 334 79 47 945.

PAMPARATO

ORGOGLIO VALCASOTTESE

Domenica 24 agosto, a Pamparato si celebra l'Orgoglio Valcasottese. L'evento inizierà alle ore 10.15 con la S. Messa presso la parrocchiale di San Ludovico e alle 11.30, si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica "Attraverso gli occhi di Ugo Robaldo - Storie e stagioni di un paese", presso la cappella di Santa Liberata. Alle 12.30, presso la Borgata Ghirardi, sarà servito il pranzo dell'Orgoglio Valcasottese e a seguire, premiazioni dei "custodi di Valcasotto” e del Valcasottese benemerito.



***

PEVERAGNO

SAN MAGNO

Domenica 24 agosto in frazione San Magno festeggiamenti patronali con S. Messa alle ore 11, benedizione mezzi agricoli, raduno dei trattori in ricordo di Andrea Riba e dalle 15 giochi popolari ed esibizione di ballo. Alle 19 “Polentata” e serata danzante con Claudio Music Folk. Info: 348 31 55 568 - 347 86 36 751.

***

PEZZOLO VALLE UZZONE

I SUONI DELLA PIETRA

Domenica 24 agosto, alle ore 21.15, sul sagrato della chiesa di San Colombano, “Umorismo in Musica”, un secolo di canzoni che hanno divertito l’Italia, con Giulio Laguzzi (pianoforte) e Davide Motta Fre (voce). Info: https://www.comune.bergolo.cn.it

***

POLLENZO

COMMEMORAZIONE ECCIDIO

Domenica 24 agosto, alle ore 11, in piazza Vittorio Emanuele II, l’ANPI Sezione

di Alba-Bra, organizza una commemorazione per ricordare l’81° anniversario

della uccisione per rappresaglia di tre cittadini di Roddi: Carlo Cavallotto, Agostino

Morando e Demetrio Castelli. Info: 347 48 69 566.

***

PONTECHIANALE

GIOCHI MEDIEVALI

Sabato 23 agosto dalle 15 presso gli impianti sportivi evento a tema medioevo con esibizioni e laboratori di tiro con l’arco e volo dei rapaci con Fantaparco Falcony.

***

PRATO NEVOSO

CIME SONORE

Domenica 24 agosto prima edizione di “Cime Sonore - Prato Nevoso Festival”, evento musicale inedito, che animerà il borgo montano con concerti e performance fino al tramonto. Alle 16, a Borgo Stalle Lunghe concerto del coro pop "Cromosuoni". Ingresso libero. Info: 0174/244481.

***

PRAZZO INFERIORE

CINE&MUSICA E...

Sabato 23 agosto, alle ore 21, nella Sala CA.DE.CO. ex scuderie, spettacolo reading-concerto "Tutta la mia voce - l'insonnia dell'amore", ispirato al romanzo di Michela Marzano intitolato “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa”. Info: 348 18 69 452 -https://ecomuseoaltavallemaira.it/

***

RACCONIGI

TROVAROBE

Domenica 24 agosto, dalle ore 7.30 alle ore 18 le vie del centro storico di Racconigi ospitano il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406.

***

ROASCHIA

STORIE DI UOMINI E ORSI

Sabato 23 agosto, alle ore 15, le Aree Protette Alpi Marittime, in collaborazione con gli archeologi di Mediares, propongono un percorso esperienziale fuori e dentro le Grotte del Bandito di Roaschia, alla scoperta delle strategie di sussistenza di uomini e orsi nella Preistoria. Info: 392 15 15 228.

***

ROBURENT - CARDINI

ESCURSIONE PER BAMBINI

Sabato 23 agosto la Pro Loco Cardini organizza per i più piccoli un’escursione guidata nei boschi. La prenotazione è obbligatoria. Info: 0174/227 560 - 345 85 611 364.

ROBURENT

POLENTATA

Sabato 23 agosto la Pro Loco Roburent organizza la 45esima edizione della "Polentata". Appuntamento è alle ore 19 presso la tensostruttura a Roburent. Info: 349 55 26 104.

***

ROCCAFORTE MONDOVÌ

RADUNO ROULOTTE, TENDE E CAMPER

Sabato 23 e domenica 24 agosto, presso il Camping Bellavita, si svolgerà il raduno dedicato a roulotte, camper e tende d’epoca. Info: 366 63 13 818.

***

ROSSANA - LEMMA

FESTA DI SAN ROCCO

Sabato 23 agosto iniziano i festeggiamenti di San Rocco nella piccola frazione di Rossana. Dalle 14.30 gara alla petanque e alle 20 cena “Stinco di maiale e patatine”. Domenica 24 agosto celebrazioni religiose il mattino, e nel pomeriggio giochi per bambini e “Battesimo della sella”. Cena alle ore 20 con “Bollito misto e cappelletti” e musica a cura dei “Le Paurae Diau”. Info: 349 26 63 768 - 333 66 09 822.

***

SALICETO

I CONCERTI DEL SABATO

Sabato 23 agosto alle ore 18, presso la sala Jgnage Pleyel, concerto di Gianmaria Bonino. Info: https://www.noteenatura.it/

***

SALUZZO

BELLA DI NOTTE

Sabato 23 agosto, con ritrovo alle ore 21.30 presso la biglietteria della Castiglia, torna la visita guidata al chiaro di luna organizzata da MuSa - Musei Saluzzo, alla scoperta dell'antico borgo medievale di Saluzzo. Evento a pagamento. Info: https://visitsaluzzo.it/

***

SAMPEYRE - VILLAR

BALEN E FAZEN FESTO

Domenica 24 agosto alle 17 in borgata Villar rassegna di musica occitana con i Liberi Suonatori della Valle e il Centro Lu Cunvent di Rore.

SAMPEYRE

BIKE DINNER

Sabato 23 agosto, alle ore 20, in piazza della Vittoria, “Trans Varaita Bike Dinner” con musica dal vivo.

***

SANFRONT - BALMA BOVES

ACCENDIAMO IL FORNO

Sabato 23 agosto, a Balma Boves, dalle ore 14 alle ore 18.30, torna l'attesissimo appuntamento con l'accensione del forno della Borgata - Museo alle pendici del Mombracco, nel Comune di Sanfront. Una giornata per grandi e piccini per riscoprire e degustare i prodotti di Denominazione Comunale del territorio ed ammirare le performance dei ragazzi della slackline.

Info: https://www.balmaboves.it/

***

SAN GIACOMO DI ROBURENT

MERCATINI CROCETTA

Sabato 23 agosto, per tutta la giornata, Mercato Straordinario di Crocettapiù, con vasto assortimento di stock griffe e prontomoda dal Mercato Crocetta di Torino tra cui abbigliamento, calzature, accessori e arredo casa. Info: 370 31 17 382.

***

SERRALUNGA D’ALBA

BEER FEST

Sabato 23 agosto, dalle 20 in Piazza Maria Cappellano, sarà possibile cenare con i piatti del territorio e ballare con l'Orchestra I Roeri. Domenica 24 agosto dalle 16, in Piazza Umberto I° si svolgerà la sfida a pallapugno per il Memorial Ugo Ferrero, un momento che unisce sport e memoria storica. In serata “Cena dell'amicizia”. Info: 327 25 18 230 - 328 14 76 386.

***

TORRE MONDOVÌ - FRAZIONE ROATTA

FESTA DI SAN ROCCO

Sabato 23 agosto festa patronale di San Rocco, in frazione Roatta, un pomeriggio di giochi della tradizione dedicato ai bambini. A seguire polentata e serata musicale a partire dalle ore 19.30.

Info: 331 29 24 094.

***

TRINITÀ - SAVELLA

SAN BARTOLOMEO

Sabato 23 agosto, alle ore 20.30 “Serata hamburger e risotto allo zafferano” con DJ set di DJ Tetino

Domenica 24 agosto alle ore 10 ritrovo e inizio camminata per i boschi con tappe gastronomiche.

Alle ore 19 Spritz party + arrosticini e serata country con Ally Joyce. Info: 339 19 43 265.

***

VALDIERI - TERME

VISITA AL GIARDINO BOTANICO

Sabato 23 agosto visita alla scoperta del Giardino Botanico Valderia a Terme di Valdieri. Bambini, ragazzi e adulti, attraverso alcune attività, verranno condotti ad affinare le proprie capacità di osservazione e riflessione. Info: https://www.montagnedelmare.it/

VALDIERI - SANT’ANNA

FESTA DELLA SEGALE

Sabato 23 agosto e domenica 24 agosto si celebra la XXXIV Festa della Segale, l'appuntamento fisso dell'estate in cui divertirsi, vivere da protagonista l’Ecomuseo e incontrare la sua comunità. Mercatino, escursioni, danze occitane, polentata e molto altro. Info: 0171/976800 (Parco Alpi Marittime) https://www.areeprotettealpimarittime.it/

***

VICOFORTE - FIAMENGA

SAN MAGNO

Sabato 23 agosto dalle ore 19 “Polentata” e musica con Alberto &Simone, nell’ambito della patronale di San Magno. Info: 338 69 90 698.

VICOFORTE

CONCERTO ORCHESTRA BRUNI

Domenica 24 agosto, alle ore 21, presso il chiostro del monastero cistercense di Casa Regina Montis Regalis, concerto sinfonico dell’orchestra “Bartolomeo Bruni” diretta da Andrea Oddone. Musiche di Rossini e Mendelssohn. Info: https://www.orchestrabruni.it/

***

VILLANOVA MONDOVÌ

GROTTA DEI DOSSI

Nel week end aperta la Grotta dei Dossi con visite guidate alle ore 10, 11, 15, 16 e 17. Info: 339 79 66 644 - https://www.grottadeidossi.it/

VILLANOVA MONDOVÌ - BRANZOLA

TESTUN

Sabato 23 agosto torna la tradizionale festa della birra a Branzola, presso il campo sportivo. Birra e cibo a volontà e musica dal vivo con ABCD Band. A seguire Dj Rizla. Info: 348 40 84 257 - 333 66 15 031.

***

VINADIO

LE CHIAVI DELLO SPIRITO

Sabato 23 e domenica 24 agosto visitabile la mostra "Le chiavi dello spirito” dell’artista Franco Alessandria, presso le camere da sparo del Forte Albertino di Vinadio. Ingresso libero. Info: https://www.grandarte.it/

VINADIO

TEMPORARY SHOP

Nel week end sarà aperta nel Forte di Vinadio la tredicesima edizione di “Temporary Shop", manifestazione che si impegna a valorizzare le eccellenze del territorio, dando la possibilità ad artigiani e produttori locali di esporre e promuovere prodotti unici e di alta qualità realizzati con passione e maestria. Info: https://fondazioneartea.org/