Mondovì sensibilizza gli ambulanti sul rispetto dell’ambiente con un vademecum

Mattinata di sensibilizzazione tra i banchi del mercato di Mondovì. Il vice sindaco Gabriele Campora, insieme a Francesco Musso, a un’ispettrice ambientale di Proteo e a Oreste Bertolino della Polizia locale, ha consegnato agli operatori volantini informativi e sacchetti per migliorare la gestione degli scarti.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare gli ambulanti a una più corretta gestione dei rifiuti e alla pulizia delle aree loro assegnate, dopo che negli ultimi tempi erano emerse situazioni di scarsa attenzione.

Il materiale distribuito ricorda le regole essenziali per separare carta, organico e plastica, riducendo al minimo l’indifferenziato. "Differenziamo meglio i nostri rifiuti, aiutiamo l’ambiente", si legge nel volantino, che invita a gestire correttamente scarti di frutta e verdura, bottigliette di plastica, cartoni e materiali riciclabili.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Proteo Ambiente e Conai, con l’intento di affiancare al controllo sul territorio una campagna di educazione ambientale, pratica e immediata, a beneficio della città e del mercato.