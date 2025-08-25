 / Attualità

Attualità | 25 agosto 2025, 14:15

A Vicoforte l'incanto del “Concerto di fine estate” [FOTO]

L'evento, organizzato dal Comune grazie alla collaborazione dell’Amministrazione del Santuario e al contributo della Fondazione CRC, si è svolto ieri nel chiostro del Monastero Cistercense di Casa Regina

iIl maltempo non ha scoraggiato la partecipazione al “Concerto di fine estate” che su è svolto ieri, domenica 24 agosto, a Vicoforte. 

L'evento, organizzato dal Comune grazie alla collaborazione dell’Amministrazione del Santuario ed al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è stato ospitato nel chiostro del Monastero Cistercense di Casa Regina, con orchestra e pubblico al riparo nel porticato circostante, l’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo diretta dal maestro Andrea Oddone si è esibita con musiche di Rossini e di Mendelssohn riscuotendo unanimi apprezzamenti ed applausi.

"Nonostante il brutto tempo e le incertezze create dalle ultime ore di pioggia - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco -, la partecipazione è stata superiore alle aspettative e l’Orchestra Bruni ha nuovamente dato lustro ad un appuntamento annuale che a Vicoforte vanta una storia ventennale di successi".

