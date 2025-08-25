Castiglione Falletto celebra gli 800 anni dell'infeudazione dei Falletti

Sabato 30 agosto il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni piemontesi dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, ricorderà a Castiglione Falletto l’800° anniversario dell’infeudazione di Bertoldo Falletti ad opera della Marchesa reggente di Saluzzo Alasia del Monferrato.
La cerimonia è patrocinata dal Consiglio Regionale del Piemonte, dalla Provincia di Cuneo e dal Comune di Castiglione Falletto.
I partecipanti si ritroveranno alle ore 15,45 nella Chiesa Confraternita dei Disciplinanti (già Chiesa di Sant’Anna) in Via Cavour 26, dove alle ore 16 si terrà una solenne cerimonia con i seguenti interventi:
- Saluti di Piero Eirale, sindaco di Castiglione Falletto
- Saluti dei rappresentanti dei Comuni storicamente legati ai Falletti
- Dario Destefanis, consigliere comunale delegato agli eventi, che racconterà la storia di questo feudo, un’isola saluzzese nelle Langhe
- Andrea Carnino, vice segretario amministrativo nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, che farà scoprire al pubblico la figura della Marchesa reggente Alasia e la storia del Marchesato di Saluzzo, con aneddoti sui suoi sovrani
- Il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni piemontesi dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv conferirà uno speciale attestato di benemerenza a tre eccellenze di Castiglione Falletto.
L’evento sarà impreziosito dalla presenza della “Gente di Nichilinum del medioevo” del Gruppo Storico Conte Occelli.
La partecipazione è libera.