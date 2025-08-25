 / Eventi

Castiglione Falletto celebra gli 800 anni dell'infeudazione dei Falletti

Sabato 30 agosto cerimonia solenne per ricordare il legame storico con il Marchesato di Saluzzo

Castigliole Falletto, immagine di Georgius LXXXIX

Sabato 30 agosto il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni piemontesi dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, ricorderà a Castiglione Falletto l’800° anniversario dell’infeudazione di Bertoldo Falletti ad opera della Marchesa reggente di Saluzzo Alasia del Monferrato.

La cerimonia è patrocinata dal Consiglio Regionale del Piemonte, dalla Provincia di Cuneo e dal Comune di Castiglione Falletto.
I partecipanti si ritroveranno alle ore 15,45 nella Chiesa Confraternita dei Disciplinanti (già Chiesa di Sant’Anna) in Via Cavour 26, dove alle ore 16 si terrà una solenne cerimonia con i seguenti interventi:

  • Saluti di Piero Eirale, sindaco di Castiglione Falletto
  • Saluti dei rappresentanti dei Comuni storicamente legati ai Falletti
  • Dario Destefanis, consigliere comunale delegato agli eventi, che racconterà la storia di questo feudo, un’isola saluzzese nelle Langhe
  • Andrea Carnino, vice segretario amministrativo nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, che farà scoprire al pubblico la figura della Marchesa reggente Alasia e la storia del Marchesato di Saluzzo, con aneddoti sui suoi sovrani
  • Il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni piemontesi dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv conferirà uno speciale attestato di benemerenza a tre eccellenze di Castiglione Falletto.

L’evento sarà impreziosito dalla presenza della “Gente di Nichilinum del medioevo” del Gruppo Storico Conte Occelli.

La partecipazione è libera.

comunicato stampa

