Sabato 30 agosto a Limone si celebra l'Abaiya: musica popolare, balli e folklore nel centro storico [FOTO]

Sabato 30 agosto Limone Piemonte celebra la Festa dell’Abaiya, manifestazione in costume di fine estate che unisce leggenda e tradizione popolare, rievocando la cacciata dei Saraceni dalla valle Vermenagna.

In occasione dei festeggiamenti di San Secondo, legionario romano martirizzato, le vie del paese accoglieranno una giornata di festa con musica, balli in costume e celebrazioni di antiche tradizioni locali.

Il programma prenderà il via alle 10.30 con il corteo in costume dalla chiesetta di San Secondo fino a Piazza del Municipio, seguito alle 11 dalla Santa Messa e dalla processione, accompagnata dalla Filarmonica Robilantese e dal gruppo folkloristico con cavalli e calesse.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16, le vie del paese si animeranno con canti popolari e balli tradizionali, fino al momento più atteso della festa: l’investitura degli Abbà, un tempo i governanti del luogo, in Piazza del Municipio. A seguire, aperitivo in piazza offerto dagli organizzatori e, alle 19.30, la tradizionale polentata al Centro d’Incontro con intrattenimento musicale (costo polentata: 15 euro a persona).

La festa sarà preceduta, venerdì 29 agosto alle ore 18, dalla Santa Messa nella cappella di San Secondo, seguita dalla processione.

Domenica 31 agosto le vie del centro ospiteranno il Mercatino dell'Abaiya: dal mattino alla sera sarà possibile passeggiare tra le bancarelle degli artigiani che metteranno in mostra sculture in legno, manufatti in pietra, ceramiche artistiche e molte altre creazioni uniche.

“Invitiamo residenti e visitatori a partecipare a questo appuntamento che, da secoli, rappresenta un momento di identità e di memoria collettiva per tutta la comunità di Limone Piemonte – commenta Manuel Giordano, presidente dell’APS Gruppo Folkloristico dell'Abaya Limone Piemonte e Valle Vermenagna e consigliere comunale -. La festa dell’Abaiya è un’occasione per riscoprire le nostre radici, valorizzare le tradizioni e condividere momenti di allegria e socialità. Un vero patrimonio culturale che unisce generazioni e celebra il nostro territorio”.