Busca Sotterranea incontra la Pop Art: due appuntamenti speciali con “Sbam!”

Nell’ultimo mese di apertura della mostra “Sbam! Un percorso nella Pop Art”, l’esperienza espositiva si arricchisce nuovamente di suggestioni e scoperte grazie all’abbinamento con Busca Sotterranea e con le cave di alabastro.

La rassegna, visitabile fino al 22 febbraio negli spazi di Casa Francotto e Palazzo Salmatoris, si apre così a due eventi collaterali, capaci di coniugare arte contemporanea e valorizzazione del territorio buschese.

Lo staff di Casa Francotto propone per domenica 8 febbraio e domenica 22 febbraio due appuntamenti speciali, pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi affascinanti e spesso poco conosciuti. Le iniziative si inseriscono nel progetto “1 biglietto 2 eventi”, che con un biglietto unico da 12 euro – senza riduzioni per esigenze organizzative – comprende la visita guidata alla mostra e la partecipazione a uno degli eventi collaterali.

Nel dettaglio, domenica 8 febbraio è in programma la visita a Busca Sotterranea, con ritrovo e partenza da Casa Francotto alle ore 15. L’accompagnatore consiglia ai partecipanti di munirsi di pila frontale. Domenica 22 febbraio, invece, spazio all’escursione alle Cave di Alabastro, con doppio turno di partenza da Casa Francotto alle ore 10 e alle 14,30.

Per entrambi gli eventi la prenotazione è obbligatoria.

La mostra “Sbam! Un percorso nella Pop Art”, organizzata dalle associazioni Monviso Arte Aps e Cherasco Eventi con il supporto delle amministrazioni comunali e curata da Cinzia Tesio e Riccardo Gattolin, resta comunque visitabile anche in autonomia, senza necessità di prenotazione. Orari e costi dei due spazi espositivi sono consultabili sul sito ufficiale della rassegna.

Per informazioni e prenotazioni sugli eventi collaterali è possibile contattare il 371-5420603 o scrivere a info@casafrancotto.it

ORARI DELLE MOSTRE

Busca, Casa Francotto: venerdì 15,30 – 18,30; sabato 10 - 12 e 15,30 – 18,30

Domenica e festivi 10-12 e 14,30 – 18,30

Segreteria: 371-542 0603

info@casafrancotto.it

Cherasco, Palazzo Salmatoris: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9,30-12,30 e 14,30 – 18,30

Domenica e festivi 9,30- 12,30 e 14,30 -18,30

Ufficio turistico: 0172-427050 – cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it