Un successo la cena del Ricetto a Boves: 500 persone in piazza tra buon cibo e amicizia (Foto)

Ieri sera lunedì 25 agosto, Piazza Italia a Boves si è trasformata in una grande tavolata sotto le stelle. Ben 500 persone hanno partecipato alla tradizionale Cena del Ricetto, un appuntamento che ogni anno richiama famiglie, amici e tanti volontari pronti a dare il massimo.

Più di 100 volontari hanno lavorato senza sosta per preparare, servire e organizzare la serata. Grazie a loro, i commensali hanno potuto gustare piatti della tradizione che raccontano la storia e i sapori di questo territorio: il minestrone con fagioli rossi di Boves e patate della Bisalta, la cipolla ripiena, la lingua con bagnetto verde, la guancia di vitello e infine il dolce. Un menù semplice ma ricco di gusto, che ha fatto sentire tutti “a casa”.

Non è mancata la presenza delle istituzioni: il presidente della Provincia, Luca Robaldo, e l’assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, hanno voluto essere accanto alla comunità bovesana in questa serata speciale.

Il sindaco Matteo Ravera ha espresso tutta la sua soddisfazione: “la Cena del Ricetto è la dimostrazione di quanto Boves sappia fare comunità. Abbiamo vissuto un momento straordinario: 500 persone sedute insieme in piazza, più di 100 volontari che hanno cucinato e servito con passione, portando in tavola i piatti della nostra tradizione. Un grazie sincero a chi ha reso possibile questa serata, che non è solo buon cibo, ma anche identità, amicizia e voglia di stare insieme. La presenza delle istituzioni conferma l’importanza di questo appuntamento non solo per Boves, ma per tutta la nostra provincia”.

La piazza illuminata, il vociare allegro, i piatti fumanti e i sorrisi hanno reso l’atmosfera davvero speciale. Non era solo una cena, ma un’occasione per rivedersi, chiacchierare, condividere momenti di gioia e riscoprire quanto sia bello stare insieme.

Chi è stato presente è tornato a casa con il ricordo di una serata semplice ma autentica, fatta di amicizia, tradizioni e di un grande lavoro di squadra. La Cena del Ricetto non è solo un evento: è un pezzo di cuore della comunità di Boves, che ogni anno sa rinnovarsi e crescere.