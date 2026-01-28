Il Tunnel di Tenda rimane chiuso per rischio valanghe in territorio francese

Resta provvisoriamente in vigore la chiusura al transito del tunnel di Tenda, lungo la Statale 20, nel territorio comunale di Limone Piemonte.
La limitazione al traffico, attiva da questa mattina, è stata disposta su indicazione degli organi tecnici francesi competenti, a seguito del rischio valanghe presente sul territorio oltreconfine.
Il provvedimento resterà in vigore fino a cessata necessità, a tutela della sicurezza dell’utenza transfrontaliera.
La riapertura del tunnel sarà disposta non appena perverrà il parere favorevole da parte della stessa struttura tecnica francese.
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, è invece prevista per domani mattina la riapertura della linea Ventimiglia–Cuneo, interrotta nelle scorse ore a causa della caduta di alcuni rami nel tratto francese della linea.