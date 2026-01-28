 / Eventi

Eventi | 28 gennaio 2026, 17:22

Carnevali del Cuneese: maschere, sfilate e tradizioni chiudono il viaggio dell’Atl [VIDEO]

Da Cuneo con il Carnevale degli Oratori ispirato alle Olimpiadi fino a Racconigi, che saluta il periodo carnevalesco con la sfilata notturna dei carri guidata da Gianduja

Si conclude il viaggio promosso dall'Atl del Cuneese tra maschere, sfilate e cultura. Ciascun Comune ha presentato il proprio carnevale.

Nel capoluogo si festeggerà domenica 15 febbraio. Il 45° Carnevale degli Oratori di Cuneo celebrerà il tema delle Olimpiadi, anche in omaggio al recente passaggio della Fiamma Olimpica per Milano-Cortina 2026. Protagonisti saranno i giovani con i loro gruppi mascherati e i carretti allestiti a tema.



A chiudere ufficialmente il periodo carnevalesco, sarà la Città di Racconigi, con la sfilata dei carri in notturna in programma per sabato 21 febbraio, dopo un pomeriggio dedicato ai bambini. A guidare i festeggiamenti, la maschera simbolo del Carnevale in Piemonte, Gianduja, personaggio nato dalla fantasia del burattinaio racconigese Gioacchino Bellone e del torinese Giovanni Battista Sales.

Guarda le videointerviste per saperne di più:

Redazione

