Chiusa di Pesio, Carlo Lucarelli presenta il libro "Questo è il diario di Giulia"

Mercoledì 4 febbraio alle 21, la Biblioteca "Ezio Alberione" di Chiusa di Pesio ospita un appuntamento speciale dedicato agli amanti del giallo e del mistero. Carlo Lucarelli, insieme a Pier Mauro Tamburini e Fabrizio Luisi, presenta il libro “Questo è il diario di Giulia” (Mondadori).

Il romanzo prende avvio da un fatto inquietante: il 1° giugno 1998, in un bunker abbandonato, viene ritrovato il corpo senza vita della diciassettenne Giulia Roversi. Non ci sono segni di violenza, ma i sospetti sono molti. Nonostante ciò, le indagini si arenano e il caso viene archiviato.

Anni dopo, emerge un elemento decisivo: il diario di scuola di Giulia, un oggetto all’apparenza innocuo che si rivela essere la chiave per svelare la verità.

Tra le pagine del diario si nascondono indizi fondamentali sulla morte della ragazza e sull’identità di chi l’ha uccisa. Il lettore viene così coinvolto in un’indagine avvincente, chiamato a osservare, dedurre e ricostruire i fatti: riuscirai a scoprire tutti gli indizi e a risolvere il caso?

L’incontro rappresenta un’occasione unica per approfondire la genesi del libro, dialogare con gli autori e immergersi in una storia che unisce narrazione e investigazione.

L’ingresso è libero e gratuito. È possibile riservare il proprio posto chiamando il numero 0171 735514.