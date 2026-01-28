 / Economia

Economia | 28 gennaio 2026, 18:23

Cercasi Guardie Giurate o aspiranti Guardie Giurate

Per candidarti è necessario spedire il proprio curriculum o le proprie generalità all’e-mail: personale.cuneo@allsystemgroup.it

L’azienda All System Spa, eccellenza nel settore della sicurezza privata, ricerca Guardie Giurate (GPG) e aspiranti Guardie Giurate da inserire nel proprio organico della provincia di Cuneo.

Requisiti per l’accesso

  • Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
  • Maggiore età
  • Sana e robusta costituzione
  • Assenza di condanne penali
  • Essere automuniti e in possesso di patente di guida valida (requisito richiesto dall’azienda)
  • Età preferenziale: compresa tra i 25 e i 55 anni

Formazione

L’azienda si occuperà integralmente della formazione e fornirà le informazioni necessarie, nel rispetto della normativa vigente, per gli aspiranti Guardie Giurate.

Tipologia contrattuale

  • Contratto applicato: CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
    L’inquadramento e il livello di assunzione saranno definiti in base alla formazione, all’attitudine professionale e al titolo di studio.
  • Aspiranti Guardie Giurate: inserimento con inquadramento dedicato.
  • Guardie Giurate già munite di decreto prefettizio e porto d’armi in corso di validità: inserimento con differente livello di inquadramento in base all’esperienza maturata.

Trattamento economico

  • Buono pasto per ogni giornata lavorativa
  • 13ª e 14ª mensilità
  • Premio presenza

Tipologia di servizi

Le attività si articolano in:

  • Piantonamenti
  • Pattugliamenti

Come candidarsi

Per candidarti è necessario spedire il proprio curriculum o le proprie generalità all’e-mail: personale.cuneo@allsystemgroup.it 

I.P.

