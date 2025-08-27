 / Solidarietà

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Solidarietà | 27 agosto 2025, 17:20

Ceresole d'Alba: una scatolata solidale per il reparto materno infantile di Verduno

Durante la festa paesana, l'iniziativa benefica a sostegno dell'associazione "Regala un Sorriso" Piemonte

Ceresole d'Alba: una scatolata solidale per il reparto materno infantile di Verduno

La solidarietà incontra la tradizione nella prossima Festa di Ceresole d'Alba, dove il divertimento si unirà a un importante gesto di generosità verso chi ha più bisogno. L'evento, che da sempre rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale, ospiterà quest'anno un'iniziativa speciale che permetterà a tutti di contribuire concretamente al benessere dei più piccoli e delle loro famiglie.

Durante la Festa di Ceresole d'Alba sarà possibile partecipare alla scatolata di beneficenza, il cui ricavato sarà donato all'associazione "Regala un Sorriso" Piemonte, che si occupa di raccogliere fondi per migliorare le cure e i servizi del reparto materno infantile dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero a Verduno.

La Pro Loco lancia un appello alla generosità dei cittadini: chiunque avesse materiale da donare per la scatolata può recapitarlo presso la Tabaccheria Mosso o contattare la Pro Loco di Ceresole d'Alba entro inizio settembre.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium