Alba: il sindaco in visita ad Albenga insieme all’Atl per gettare le basi per nuove collaborazioni turistiche e gastronomiche

Martedì 26 agosto il sindaco di Alba Alberto Gatto ha partecipato all’evento finale della prima edizione delle Cene in Nero ad Albenga, accolto dal sindaco Riccardo Tomatis e dall’assessora al Turismo Camilla Vio.

L’incontro è stato l’occasione per parlare di territorio, valorizzazione dei prodotti, turismo e progetti futuri, in uno scambio che ha arricchito entrambe le realtà.

All’Hostaria del Viale lo chef Federico Scardina ha proposto un menù d’eccellenza a base di tartufo nero estivo del Monferrato. Il progetto è promosso dall’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero in collaborazione con La Fata Zucchina, Renata Cantamessa. Alla cena erano presenti anche l’assessore della Regione Piemonte con delega alla Biodiversità e Tartuficoltura, Marco Gallo, il Direttore dell’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero, Bruno Bertero, e il direttore dell’Ascom e direttore del Consorzio della salsiccia di Bra, Luigi Barbero.

Il menù ha celebrato l’incontro tra il tartufo nero e la salsiccia di Bra, uniti ai sapori autentici della Liguria, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Un evento che ha rafforzato il legame tra Piemonte e Liguria, unendo cultura, turismo ed enogastronomia in un’esperienza unica.

Il sindaco di Alba, Alberto Gatto: “Ringrazio il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessora Camilla Vio per la calorosa accoglienza. Alba e Albenga condividono molti aspetti, a partire dalla loro storia: entrambe affondano le radici nell’epoca romana e custodiscono un patrimonio medievale che si può ammirare passeggiando nei rispettivi centri storici. Questo incontro è stata un’occasione preziosa per conoscerci meglio e per immaginare insieme future collaborazioni, capaci di valorizzare tanto le unicità quanto i tratti comuni delle nostre città. Sono convinto che la promozione dei territori passi proprio attraverso il dialogo e le sinergie tra realtà diverse”.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis: “Sono stato felice di accogliere ad Albenga il sindaco di Alba, Alberto Gatto. È stato un momento importante di confronto e condivisione che ci ha permesso di gettare le basi per possibili collaborazioni future. Credo molto nella forza dei territori e nella capacità di valorizzarne le eccellenze: eventi come questo ci dimostrano quanto il dialogo e la sinergia possano arricchire le nostre comunità”.