Attualità | 28 agosto 2025, 11:30

Alba: il sindaco in visita ad Albenga insieme all’Atl per gettare le basi per nuove collaborazioni turistiche e gastronomiche

L’incontro in occasione dell’evento Cene in Nero con un menù tra tartufo nero, salsiccia di Bra e prodotti liguri

Da sx: sindaco di Alba Alberto Gatto e sindaco di Albenga Riccardo Tomatis

Martedì 26 agosto il sindaco di Alba Alberto Gatto ha partecipato all’evento finale della prima edizione delle Cene in Nero ad Albenga, accolto dal sindaco Riccardo Tomatis e dall’assessora al Turismo Camilla Vio.

L’incontro è stato l’occasione per parlare di territorio, valorizzazione dei prodotti, turismo e progetti futuri, in uno scambio che ha arricchito entrambe le realtà.

All’Hostaria del Viale lo chef Federico Scardina ha proposto un menù d’eccellenza a base di tartufo nero estivo del Monferrato. Il progetto è promosso dall’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero in collaborazione con La Fata Zucchina, Renata Cantamessa. Alla cena erano presenti anche l’assessore della Regione Piemonte con delega alla Biodiversità e Tartuficoltura, Marco Gallo, il Direttore dell’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero, Bruno Bertero, e il direttore dell’Ascom e direttore del Consorzio della salsiccia di Bra, Luigi Barbero.

Il menù ha celebrato l’incontro tra il tartufo nero e la salsiccia di Bra, uniti ai sapori autentici della Liguria, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Un evento che ha rafforzato il legame tra Piemonte e Liguria, unendo cultura, turismo ed enogastronomia in un’esperienza unica.

Il sindaco di Alba, Alberto Gatto: “Ringrazio il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessora Camilla Vio per la calorosa accoglienza. Alba e Albenga condividono molti aspetti, a partire dalla loro storia: entrambe affondano le radici nell’epoca romana e custodiscono un patrimonio medievale che si può ammirare passeggiando nei rispettivi centri storici. Questo incontro è stata un’occasione preziosa per conoscerci meglio e per immaginare insieme future collaborazioni, capaci di valorizzare tanto le unicità quanto i tratti comuni delle nostre città. Sono convinto che la promozione dei territori passi proprio attraverso il dialogo e le sinergie tra realtà diverse”.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis: “Sono stato felice di accogliere ad Albenga il sindaco di Alba, Alberto Gatto. È stato un momento importante di confronto e condivisione che ci ha permesso di gettare le basi per possibili collaborazioni future. Credo molto nella forza dei territori e nella capacità di valorizzarne le eccellenze: eventi come questo ci dimostrano quanto il dialogo e la sinergia possano arricchire le nostre comunità”.

cs

