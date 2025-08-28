Categorie protette, il Comune e la Provincia di Cuneo assumono due persone part-time

Il Comune di Cuneo ha indetto un "corso-concorso" per l’assunzione, a tempo parziale e indeterminato, di due persone con profilo di “Istruttore amministrativo”: una in Municipio e una in forza alla Provincia. Entrambe le posizioni sono riservate alle “categorie protette”, come previsto dalla normativa vigente. Per accedervi è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale, valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari.

Il corso formativo, propedeutico alle prove concorsuali (una scritta e una orale), avrà una durata di 8 ore e si terrà in presenza. La domanda di partecipazione, che deve avvenire esclusivamente in via telematica, è presentabile attraverso il Portale unico del reclutamento (www.InPa.gov.it) utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS. Le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del 29 settembre 2025.