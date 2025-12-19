 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 19 dicembre 2025, 14:59

Trasporto eccezionale perde carico sulla provinciale 662 a Roreto di Cherasco

Disagi alla circolazione ora in via di graduale risoluzione

Trasporto eccezionale perde carico sulla provinciale 662 a Roreto di Cherasco

Sono in via di risoluzione le code provocate da un incidente verificatosi nel tratto della Provinciale 662 compresa tra Roreto di Cherasco e la rotonda all’incrocio per la frazione Veglia e lo svincolo di accesso all’autostrada Asti-Cuneo.

Qui un mezzo pesante adibito a un trasporto eccezionale ha perso il proprio carico, provocando l’interruzione della circolazione stradale ora in via di risoluzione grazie anche all’intervento di una autogru e di personale del servizio viabilità della Provincia.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium