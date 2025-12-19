Verzuolo festeggia i neo diciottenni e apre le porte del nuovo Spazio Giovani

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre, l’amministrazione comunale di Verzuolo celebra un momento significativo per il paese: la festa dedicata ai ragazzi che nel 2025 hanno raggiunto la maggiore età.

L’appuntamento è fissato alle 17,30, in Municipio, nella Sala del Consiglio comunale, dove si terrà la tradizionale cerimonia di benvenuto alle ragazze e ai ragazzi neo diciottenni ai quali verrà consegnata una copia della Costituzione italiana, gesto simbolico che richiama i valori fondanti della convivenza civile e l’ingresso ufficiale dei giovani nella società dei diritti e dei doveri.

Alle 18,15 l’iniziativa proseguirà allo Spazio Giovani (in via Roma 39), con un rinfresco e un momento di confronto per raccogliere idee e proposte utili alla crescita del nuovo polo dedicato ai ragazzi del paese.

Proprio la consegna delle Costituzioni rappresenta il primo atto ufficiale che vede protagonista il nuovo Spazio Giovani, ricavato nella casa cantoniera della ex stazione ferroviaria.

Il centro, la cui inaugurazione ufficiale è prevista all’inizio del 2026, sarà già visitabile dai ragazzi nella giornata di oggi. A gestirlo sarà la cooperativa sociale “Proposta 80”, con cui il Comune collabora per rendere lo spazio sempre più accogliente e funzionale alle esigenze giovanili.

I lavori per la realizzazione del nuovo Centro Giovani sono entrati nel vivo un anno fa, il 27 novembre 2024, con la consegna delle chiavi della casa cantoniera della ex stazione ferroviaria, avvenuta alla presenza del vicesindaco Mattia Quaglia e del capogruppo di maggioranza Luca Madala.

Dopo anni di ritardi, dovuti soprattutto a passaggi burocratici, decisivi per il completamento del progetto sono stati il contributo di Smurfit Westrock, gruppo irlandese-americano proprietario dell’ex cartiera Burgo di Verzuolo, e il finanziamento della Fondazione CrSaluzzo.

L’edificio è stato oggetto di un importante intervento di restauro, con la tinteggiatura interna, il rifacimento dei bagni e dei serramenti e l’allestimento degli arredi; con l’arrivo della bella stagione si interverrà anche sulla porzione esterna.

Nei mesi scorsi lo spazio ha già ospitato un primo progetto sperimentale: un corso di teatro del mercoledì rivolto ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, pensato come occasione di apprendimento, sperimentazione e socialità.