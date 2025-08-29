10 e 18 settembre “Open day” del Civico Istituto Musicale di Alba

Il Civico Istituto Musicale “L. Rocca” di Alba è un’istituzione che da decenni promuove in città la cultura musicale e contribuisce alla valorizzazione dei talenti locali mediante attività didattiche e corsi di formazione.

Per presentare i corsi e le attività e visitare la scuola, l’Istituto sarà aperto al pubblico mercoledì 10 e giovedì 18 settembre, dalle ore 16 alle ore 19, con due giornate di “Open day”, dedicate a chi è interessato a conoscere le attività formative della scuola. Il primo appuntamento sarà dedicato alla musica classica, mentre il secondo a quella moderna.

Si tratta di due impedibili occasioni per incontrare insegnanti, ascoltare esibizioni di allievi ed ex-allievi, ottenere informazioni sui corsi. I giovani interpreti e i docenti del Rocca avranno l'occasione di testimoniare l'importanza delle attività musicali e di valorizzare le numerose esperienze artistiche singole o collettive svolte nel corso dell'intero anno scolastico.

Giovedì 18 si terrà, in sala “Beppe Fenoglio” alle ore 21, il concerto del gruppo vocale “Yavanna”, nel quale si esibisce una ex allieva dell’Istituto. Tale appuntamento musicale aprirà gli appuntamenti della 48ª Stagione di Musica da Camera.

Per informazioni: 0173 292477 istitutomusicale@comune.alba.cn.it