Alba: lunedì 1° settembre parte l’intervento straordinario di diserbo meccanico sulle vie cittadine

L’Amministrazione comunale di Alba informa che, da lunedì 1° settembre, prenderà il via un’operazione straordinaria di diserbo meccanico su marciapiedi e cordoli in numerose vie del territorio comunale.

L’intervento è stato programmato dopo un attento censimento delle aree che necessitano di manutenzione, i cui risultati sono stati riportati in una planimetria tecnica. Le vie interessate sono state suddivise in tre macro aree operative, con l’obiettivo di rispondere tempestivamente alle criticità segnalate e garantire il massimo dell’efficienza nella gestione del servizio.

Le vie evidenziate in planimetria presentano diversi livelli di criticità legati alla presenza di erbe spontanee. Tuttavia, per semplificare il lavoro degli operatori, sono state tutte contrassegnate in maniera uniforme. Saranno la quantità e la densità delle specie vegetali a determinare i tempi di intervento su ciascuna via.

Il servizio prevede il decespugliamento e poi la rimozione del materiale vegetale tagliato, così da garantire un’effettiva pulizia e il mantenimento del decoro urbano. Per il centro storico si prevedono interventi puntuali e mirati.

Questa operazione rappresenta anche una fase sperimentale, utile a valutare tempi, costi e modalità operative di un servizio di manutenzione del verde da estendere in maniera capillare a tutto il territorio comunale, da programmare in modo costante.

«Dopo i primi tre interventi effettuati nei mesi scorsi in alcune zone della città – spiegano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo – l’1 settembre parte una pulizia più strutturale ed estesa sul territorio comunale, per garantire una città bella e accogliente. L’erba cresce costantemente e richiede una programmazione coordinata. Pertanto, stiamo lavorando ad una pianificazione mirata con interventi programmati e scadenzati per il futuro. Nel frattempo, per il lavoro svolto, ringraziamo gli uffici coordinati dalla dirigente della Ripartizione Opere Pubbliche, l’architetto Daniela Albano ed il responsabile della Gestione e manutenzione del suolo, l’architetto Flavio Porro. Ringraziamo anche i cittadini per la pazienza e la collaborazione e invitiamo alla massima attenzione nei pressi delle aree interessate dagli interventi, che saranno eseguiti nel rispetto della sicurezza e della regolarità della circolazione».

Per ulteriori aggiornamenti e per consultare la planimetria completa, si invita a visitare il sito ufficiale del Comune di Alba.