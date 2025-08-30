Sabato 6 settembre da Napoli all’America, un viaggio in musica a Villa Belvedere a Saluzzo

I soprano Sang Eun Kim e Martina Saviano, il flautista Giuseppe Nova e il pianista Luigi Giachino.

Sabato 6 settembre alle 21, a Saluzzo sul terrazzo del parco di Villa Belvedere Radicati, (in via San Bernardino 17) il pubblico potrà immergersi in un percorso musicale che attraversa quasi un secolo di storia e di emozioni nel concerto: “Da Napoli all’America. Piccola storia della canzone”.

L’evento, organizzato dall'associazione Antidogma Musica in collaborazione con l’associazione Arte Terra e Cielo e con il sostegno in art bonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Vedrà protagonisti interpreti di spicco della scena musicale: i soprano Sang Eun Kim e Martina Saviano, il flautista Giuseppe Nova e il pianista Luigi Giachino, anche autore delle trascrizioni.

Il programma propone un affascinante intreccio fra la tradizione partenopea – da capolavori come “Te voglio bene assaje”, “Anema e core”, “Malafemmena”, “Funiculì, funiculà” – e le melodie americane che hanno segnato il Novecento, come “Over the Rainbow”, “It Had to Be You”, “Stardust” e i celebri standard di Gershwin e Carmichael.

Un itinerario che unisce passione mediterranea e raffinate atmosfere jazz, ricreando un ponte ideale tra due mondi.

Oltre al valore del repertorio, la serata si annuncia di grande spessore artistico grazie ai profili dei musicisti: Sang Eun Kim, soprano sudcoreana formatasi tra Seoul e l’Italia, vincitrice di numerosi concorsi, già attiva in importanti centri musicali europei.

Martina Saviano, giovane talento della lirica italiana, applaudita in ruoli mozartiani e donizettiani, recentemente selezionata dalla Andrea Bocelli Foundation.

Giuseppe Nova, flautista di fama internazionale e già ospite di sale e festival in Europa, Stati Uniti e Asia.

Luigi Giachino, pianista e compositore, autore di musiche per teatro e televisione, oggi direttore del Conservatorio di Genova.

Il concerto sarà dunque un’occasione speciale per riscoprire la ricchezza della canzone, tra poesia popolare e contaminazioni internazionali, nella suggestiva atmosfera del parco di una delle ville storiche più amate del saluzzese.

Prenotazioni sul sito di Villa Belvedere Radicati al seguente link: https://www.villabelvedereradicati.it/prenotazione/da-napoli-all-america/21

o sul sito: monasterodellastalla.it

Per informazioni: antidogmamusica.org - stampa.antidogmamusica@gmail.com