Motori | 30 agosto 2025, 15:15

Il braidese Kevin Cristino si laurea Campione Mondiale Junior a squadre

A Bergamo il leader della squadra azzurra ha trascinato alla vittoria i compagni

Kevin Cristino accanto ai già numerosi trofei vinti in carriera

La squadra formata da Alberto Elgari (TM), Manuel Verzeroli (TM) e Kevin Cristino (Fantic) ha portato ieri la Maglia Azzurra sul tetto del mondo nel Junior Trophy, nell’ambito della Six Days di Enduro disputata a Bergamo.

Gli “azzurrini”, trascinati proprio dal centauro braidese, hanno preceduto Francia e Australia, dopo la consueta manche di motocross a chiusura della Sei Giorni.

Una grande soddisfazione per ragazzi che rappresentano il futuro della Nazionale Azzurra nel World Trophy.

L‘Italia con un complessivo 11h42’48” torna a vincere la ISDE (International Six Days Enduro), con il podio completato da Svezia (+8’53”) e Francia (+11’42”).

Si è trattato della terza ISDE organizzata in Italia dallo storico Moto Club Bergamo, dopo quelle di San Pellegrino nel 1968 e nel 1986, con oltre 600 piloti provenienti da più di trenta nazioni dei Sei Continenti e fra i più importanti trofei in palio, il Junior Trophy era uno dei più prestigiosi.

Per Kevin Cristino già campione del Mondo Enduro Youth 2023 e trionfatore nella Coppa del Mondo Enduro EJ1 2024 un’ennesima prova di capacità, talento e caparbietà.

Silvano Bertaina

