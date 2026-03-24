MOTORI / I monregalesi Turco-Pronestì primi di classe al Rally Santo Stefano Belbo

Riparte dall’8° Rally Santo Stefano Belbo - Gil Calleri Cup la stagione 2026 dell’equipaggio monregalese composto da Marco Turco e Arianna Pronestì che, proprio sulle strade del Rally del Moscato nel 2018, avevano affrontato la loro prima gara insieme.

Una domenica caratterizzata da condizioni meteo a dir poco incerte: al mattino gli equipaggi si sono misurati con il primo tratto cronometrato di San Carlo e con la prova speciale Cossano-Rocchetta sotto una pioggia battente e con basse temperature.

Condizioni difficili che, però, hanno permesso all’equipaggio di fare la differenza e prendere il comando della classifica di classe a bordo della loro Renault Twingo RS.

Dopo il primo riordino il meteo si è stabilizzato e l'asfalto ha iniziato ad asciugarsi, ma le strade estremamente sporche hanno reso difficile la scelta degli pneumatici.

Al secondo posto il debuttante Yevgen Lafazan in coppia con Federica Pagliero, autori di un'ottima prova e in costante miglioramento, fino a sfiorare la vittoria di prova speciale.

“È stata una gara molto difficile - spiega Turco - che ha messo a dura prova sia noi che la vettura, costringendoci a rivedere continuamente le scelte di guida. Non è stato semplice trovare il giusto compromesso con le gomme, ma non possiamo che essere soddisfatti di questo inizio di stagione. Ringraziamo i nostri sostenitori, gli sponsor e soprattutto la nostra assistenza che è tutta in famiglia e senza la quale non potremmo correre”.

Alla gara, primo appuntamento della Coppa Rally di 1^Zona, l’equipaggio ha conquistato il primo posto di categoria Rally5/R1 e il 57 posto nella classifica assoluta.