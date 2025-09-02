"Kraken": l'incontro sensoriale tra corpo e tecnologia dal Cile al Mirabilia Festival 2025

I Mirabilia Festival, vetrina internazionale per l'innovazione nelle arti performative, accoglie il 5 e 6 settembre una delle proposte più audaci e contemporanee del suo Focus Cile: la prima europea di "Kraken" del collettivo cileno Proyecto Kraken.
L'Esperienza Immersiva di "Kraken"
Non si tratta di un semplice spettacolo, ma di una performance transdisciplinare che ridefinisce i confini tra arte, tecnologia e pubblico. Due performer, una parete e delle racchette sono gli elementi di un'installazione interattiva dove ogni colpo della pallina genera una risposta visiva e sonora in tempo reale. Grazie a sensori, microfoni e software, la fisicità del gesto si fonde con il mondo digitale in un crescendo di tensione.
Lo spettacolo, che esplora l'interazione tra corpo e dispositivi digitali, culmina in un momento di pura connessione: il pubblico è invitato a salire sul palco e a unirsi ai performer, creando collettivamente un ritmo condiviso. "Kraken" è un'esperienza multisensoriale e collettiva che dimostra la potenza della contaminazione tra linguaggi, un principio cardine del Festival Mirabilia.
Un collettivo di sguardi incrociati
Il Proyecto Kraken, guidato da Pedro Tugas e Samuel Buzeta, nasce dall'unione di diverse competenze artistiche, dalla musica elettronica alla danza, dal teatro alle nuove tecnologie. Questo approccio ibrido e in continua trasformazione ha già permesso al collettivo di farsi notare in Cile e ora, grazie al supporto del Ministero della Cultura cileno e del Festival, sbarca in Italia per la prima volta.
La programmazione di "Kraken" all'interno del Focus Cile 2025 non è casuale. Il progetto rappresenta perfettamente l'impegno di Mirabilia nel sostenere nuovi linguaggi e nel creare un dialogo internazionale, offrendo al pubblico un'occasione unica per scoprire le sperimentazioni più all'avanguardia del panorama artistico contemporaneo cileno.
INFO E BIGLIETTI:
Come sempre il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite per il pubblico.
I biglietti saranno acquistabili online sul sito www.festivalmirabilia.it e su StandApp, l’app ufficiale del festival, utile anche per rimanere aggiornati su tutte le news legate agli spettacoli.
Riduzioni
Gratuito: Bambini fino a 3 anni, accompagnatori di disabili, giornalisti con tesserino
Ridotto: under 25, over 65, studenti e docenti scuole di circo/danza/teatro, Tessera Aiace 2025
Soci CRAL ALS CN2, Carta Famiglia6Granda, disabili e invalidiAccesso garantito su presentazione di documento che accerti il diritto alla riduzione.
Biglietteria: Piazza Foro Boario
Il 2/09 in orario 9-12 | 15-18
Dal 3/09 al 5/09 in orario 9-12 | 15-22
Il 6/09 in orario 9-12 | 15-00
Il 7/09 in orario 9-12 | 15-20
