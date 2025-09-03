Santo Stefano Belbo, telefoni e internet ko da oltre dieci giorni

Da più di dieci giorni gran parte del centro di Santo Stefano Belbo è isolata: niente linea fissa né connessione internet dal 21 agosto. Un blackout che sta creando grossi problemi alla vita quotidiana del paese.

Gli uffici comunali e le Poste non riescono a garantire i servizi essenziali, le attività commerciali e professionali lavorano a rilento o sono ferme, mentre tante famiglie restano senza uno strumento fondamentale per comunicare, soprattutto le persone anziane e più fragili.

A denunciare la gravità della situazione è l’avvocato Andrea Bertelli: "Ritengo inaccettabile che, nel 2025, un centro abitato resti per settimane senza collegamenti telefonici e internet, servizi ormai vitali per il lavoro, la scuola, la salute e la sicurezza".

L’avvocato chiede con forza un intervento urgente per il ripristino delle linee, chiarezza sulle cause del guasto e responsabilità da parte dei gestori nei confronti di cittadini e imprese.