Cuneo 2027, Boselli scende in campo: “Indipendenti” è il simbolo della sua candidatura a sindaco

La corsa alle elezioni comunali del 2027 ha il suo primo protagonista: Giancarlo Boselli ufficializza la propria candidatura a sindaco di Cuneo. L’annuncio è accompagnato dalla presentazione del simbolo della lista civica “Indipendenti Boselli Sindaco”, che raffigura la torre civica stilizzata al centro di un cerchio bianco, incorniciato dai colori giallo e blu.

La foto di lancio della campagna lo ritrae sorridente in piazza Galimberti, cuore della città, a pochi passi dal monumento a Barbaroux, un’immagine che intende sottolineare il legame con Cuneo e il radicamento nel territorio.

L’appuntamento ufficiale è fissato per lunedì 15 settembre alle ore 18 in via Meucci 19, dove Boselli incontrerà cittadini e sostenitori per illustrare le prime linee guida del suo progetto politico.

Al centro del percorso elettorale, come recita lo slogan della campagna, ci saranno “incontri nelle frazioni e nei quartieri per un nuovo governo della città”: un messaggio che punta a valorizzare la partecipazione dal basso e l’ascolto diretto delle comunità locali.

Con l’ingresso in campo di Boselli, la sfida per il governo di Cuneo entra ufficialmente nel vivo, aprendo la stagione delle alleanze e dei confronti in vista del 2027