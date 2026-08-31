Futuro Nazionale, a Bagnasco primo vertice per i comitati della Valle Tanaro

Si è svolto giovedì 27 agosto a Bagnasco il primo incontro che ha riunito i comitati territoriali e i tesserati di Futuro Nazionale attivi nell'area della Valle Tanaro.

Alla serata hanno preso parte i referenti dei comitati di Bagnasco, Ormea, Priola, Bastia Mondovì e Ceva, uniti in un momento di confronto dedicato all'organizzazione delle attività e all'approfondimento delle linee programmatiche del movimento.

Tra i temi affrontati vi è la programmazione delle prossime settimane, con l'allestimento di gazebo informativi per il tesseramento e le occasioni di incontro con i cittadini nei vari comuni della zona.

All'appuntamento hanno presenziato, in qualità di invitati, Beppe Lauria, segretario provinciale di Futuro Nazionale Cuneo, Simone Sava, segretario cittadino di Cuneo, e Roberto Baldizzone, referente del comitato di Cuneo.

La serata ha registrato la partecipazione di alcuni amministratori locali della Valle Tanaro, tra cui il sindaco di Millesimo Francesco Garofano e quello di Roccavione Paolo Giraudo, che hanno arricchito il dibattito sui temi amministrativi e sulle prospettive politiche territoriali.

Nel corso dell'incontro si è discusso anche delle elezioni provinciali in programma a fine 2026.

"In questo contesto – si legge in una nota inviata dal movimento, a conferma di quanto anticipato nelle scorse settimane dal nostro giornale –, Paolo Giraudo viene indicato tra i possibili candidati di Futuro Nazionale, qualora il movimento dovesse decidere di presentarsi autonomamente alla competizione elettorale. Si tratta, al momento, di un’ipotesi legata alle future scelte politiche e organizzative del movimento".

"L’incontro di Bagnasco – si legge ancora nel comunicato – rappresenta quindi un primo momento di coordinamento tra le diverse realtà territoriali della Valtanaro, con l’obiettivo di programmare le attività delle prossime settimane e favorire il confronto tra i referenti locali, gli iscritti e gli amministratori del territorio".