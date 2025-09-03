Addio a Elio Gribaudo, ex guardia faunistica e padre della parlamentare Chiara

Un grave lutto ha colpito la parlamentare cuneese e vicepresidente nazionale del Partito Democratico Chiara Gribaudo, che insieme ai parenti piange la scomparsa del padre Elio.

L’uomo, 71 anni, ex istruttore di vigilanza del nucleo faunistico ambientale della Provincia, si è spento nelle prime ore di oggi, mercoledì 3 settembre, all’ospedale "Carle" di Cuneo circondato dall’affetto della moglie Marilena, delle figlie Chiara, Daniela e Monica, dei generi e dei nipoti Andrea, Liam e Maria. Con loro la sorella, i fratelli, cognati e cugini.

I funerali, provenienti dal presidio cuneese, saranno celebrati nella chiesa di Gesù Lavoratore in Borgo San Dalmazzo domani, giovedì 4 settembre, alle ore 15.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Castelletto di Roccasparvera.

La stessa parrocchiale ospiterà la recita del rosario, questa sera, mercoledì, alle ore 19.

Direzione e redazione di TargatoCn si uniscono al dolore dell’onorevole Chiara Gribaudo e della famiglia in questo momento di dolore.

IL CORDOGLIO DELLA PROVINCIA

Tra quanti partecipano al cordoglio della famiglia anche la Provincia di Cuneo, della quale Elio Gribaudo fu dipendente per oltre venticinque anni come istruttore di vigilanza del nucleo faunistico ambientale nel Reparto di Cuneo. Nato il 15 aprile del 1954, dal 1° di marzo del 1984 aveva iniziato a lavorare per l’ente come guardia addetta allo stabilimento ittiogenico presso il servizio vigilanza caccia e pesca. Nel 2002 era stato inquadrato come guardia caccia e pesca, profilo modificato nel 2022 in istruttore di vigilanza presso il nucleo faunistico ambientale; rimase in servizio fino al 30 novembre 2014, data di pensionamento.

«A nome della Provincia e mio personale – afferma il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo – desidero esprimere le più sentite condoglianze all’onorevole Chiara Gribaudo per la scomparsa del caro padre. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo a lei e alla sua famiglia con affetto e vicinanza»