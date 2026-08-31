Orientamento 2026-2028, Sacchetto: "11 milioni per avvicinare scuola e imprese, ridurre il gap formazione-lavoro"

"Gli oltre 11 milioni di euro stanziati dalla Regione Piemonte per il nuovo programma di orientamento 2026-2028 rappresentano un investimento importante sui nostri giovani e, soprattutto, sulla capacità di avvicinare il mondo della scuola a quello delle imprese. L'orientamento non deve limitarsi ad aiutare i ragazzi a scegliere un percorso di studi, ma deve permettere loro di conoscere concretamente le professioni, le competenze richieste e le opportunità che il territorio offre. Portare gli studenti nelle imprese e creare occasioni di confronto diretto significa ridurre quella distanza tra formazione e lavoro che ancora oggi rappresenta una delle criticità del nostro sistema", dichiara il Consigliere regionale Claudio Sacchetto a seguito dell'annuncio dell'Assessore Daniela Cameroni del nuovo avviso regionale sull'orientamento 2026-2028.

I risultati del precedente triennio, con oltre 400 mila giovani raggiunti e centinaia di imprese coinvolte, dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta. Il nuovo programma rafforza ulteriormente questa impostazione, puntando sull'orientamento precoce e sul rapporto diretto con il tessuto produttivo.

"È importante sottolineare anche la continuità del lavoro portato avanti in questi anni: prima con l'assessore Elena Chiorino e oggi con l'assessore Daniela Cameroni, Fratelli d'Italia ha messo al centro delle politiche regionali il rapporto tra formazione, competenze e occupazione. Dobbiamo continuare su questa strada: più conoscenza delle opportunità, più dialogo tra scuole e imprese e più strumenti per accompagnare i nostri ragazzi verso un lavoro qualificato e coerente con le esigenze del Piemonte", conclude Sacchetto.