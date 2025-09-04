Due giorni di proposte per la prima edizione di "Piobesi Incontra"

Il 6 e 7 settembre è in programma la prima edizione di “Piobesi Incontra”, una rassegna promossa dal Comune roerino in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione Genitori L’Azalea. Due giornate dedicate alla cultura, al territorio e all’incontro tra persone di tutte le età, con un ricco calendario di appuntamenti che spazia tra mercatini, laboratori per bambini, incontri con autori, sport, musica e street food.

Il programma di “Piobesi Incontra” offre un fine settimana ricco di attività per ogni gusto.

La giornata di sabato 6 sarà animata dal mercatino degli hobbisti e collezionisti, affiancato da un laboratorio creativo per bambini, “Il gelato emozionale”, curato dall’illustratrice piobesina, Tamara Garcevic, in collaborazione con la Biblioteca Civica "G. Ghiosso".

Nel pomeriggio spazio all’arte con la mostra delle opere realizzate dai ragazzi di Casa Amica e alla letteratura con la presentazione del libro, a cura della Biblioteca Civica, “La Controra del Barolo” di Orso Tosco, autore poliedrico di narrativa, poesia, saggistica e sceneggiatura, vincitore nel 2024 del prestigioso Premio Scerbanenco con il suo primo giallo, “L’ultimo pinguino delle Langhe”. Il nuovo titolo, La controra del Barolo (2025), edito da Rizzoli, è il secondo capitolo della saga con protagonista il commissario Bova, detto "il Pinguino", e conferma la sua maturità come voce originale del noir italiano contemporaneo.

Dalle 19:30 la piazza si trasformerà in una festa all’aperto, con street food a cura di BarbaQ e Birra Carrù, a seguire, un concerto di musica folk e occitana del gruppo TrioBrio.



Domenica 7, dalla mattina al pomeriggio, spazio allo sport in piazza, con attività proposte dalle associazioni sportive locali per bambini e ragazzi, tra cui la palestra Titans, Olimpo Basket Alba 1957, Junior Asti Rugby Asd, l’Associazione Evolution Alba Ginnastica Ritmica, con esibizioni e attività per i più piccoli, l'Annalisa’s Little Bit Of Heaven Ranch ASD, che porterà un cavallo e un pony, per permettere ai bambini di avvicinarsi a questo mondo e il centro Cane Blu, specializzato in addestramento cani, che proporrà dimostrazioni cinofile.

Saranno inoltre presenti i Vigili del Fuoco, con il progetto Pompieropoli, un percorso ludico-educativo per far scoprire ai bambini il lavoro dei pompieri in modo divertente e sicuro.

Nel pomeriggio il paese festeggerà l’inaugurazione del nuovo asilo nido “Inizia da qui – Il nido di Piobesi”, un evento importante per l’intera comunità che si affianca alle altre iniziative del pomeriggio, l’aperitivo nel cortile della scuola elementare a cura della ProLoco e l’incontro con l’autore, curato dalla Biblioteca Civica, Lorenzo Rulfo, scrittore, attore e imprenditore culturale: co-fondatore e general manager di Book on a Tree, agenzia creativa dedicata alla narrativa per bambini e ragazzi. Dopo una carriera artistica giovanile, ha esordito nella narrativa per adulti con “Finisce l’amore prima di cena” (Gallucci, 2025), un romanzo intenso e riflessivo ambientato tra Londra e la memoria, già in ristampa a poche settimane dalla pubblicazione.

La chiusura sarà affidata a un suggestivo concerto serale “Note d’incontro” del quartetto d’archi e soprano, con le voci di Romina Gianoglio, Mina Silvia, Catherine Keating e del quartetto di fiati Stranger Winds. Presenta Claudio Calorio.

La rassegna è pensata come un momento di incontro e condivisione, aperto a tutti, famiglie, giovani, anziani, appassionati di libri, sportivi e amanti delle tradizioni.

L’obiettivo è fare di “Piobesi Incontra” un appuntamento annuale, una festa diffusa che unisce cultura, gastronomia, musica dal vivo e sport, valorizzando le eccellenze locali e creando occasioni di socialità e partecipazione.

IL PROGRAMMA

SABATO 6 SETTEMBRE

Piazza San Pietro

10:00 – 18:00 Mercatino hobbisti, vintage e collezionismo

10:30 Laboratorio “Il gelato emozionale” a cura dell’illustratrice Tamara Garcevic, in collaborazione con la Biblioteca Civica (per bambini di ogni età)

14:00 – 19:00 Mercato eccellenze del territorio

16:30 Mostra delle opere realizzate dai ragazzi di Casa Amica

17:30 Presentazione del libro “La Controra del Barolo” di Orso Tosco (a cura della Biblioteca Civica)

19:30 Street food con BarbaQ

21:00 Concerto di musica folk ed occitana con il gruppo Trio Brio

DOMENICA 7 SETTEMBRE

10:00 | 13:00 | 14:00 | 17:00 Sport in piazza con le associazioni sportive del territorio (attività per bambini di tutte le età), in Piazza San Pietro

15:30 Inaugurazione del nuovo asilo nido “Inizia da qui – Il nido di Piobesi”, Via Comunità

17:00 Presentazione del libro “Finisce l’amore prima di cena” di Lorenzo Rulfo (a cura della Biblioteca Civica), in Piazza San Pietro

19:30 Aperitivo a cura della Pro Loco di Piobesi d’Alba, Piazza San Pietro

20:30 Concerto “Note d’incontro” del quartetto di fiati, soprani e cantanti, (Soprano Romina Gianoglio, Soprano Mina Silvia, Cantante jazz Catherine Keating, Quartetto di fiati Stranger Winds) presentato da Claudio Calorio, in Piazza San Pietro.

Aggiornamenti e dettagli sono disponibili anche sulle pagine social ufficiali del Comune e della Biblioteca Civica.